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В Казани открывается форум литераторов стран БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:14 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/forum-1971960145.html
В Казани открывается форум литераторов стран БРИКС
В Казани открывается форум литераторов стран БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024
В Казани открывается форум литераторов стран БРИКС
Форум литераторов стран БРИКС открывается в Казани 11 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T01:14
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евгений попов
казань
китай
оаэ
сергей шаргунов
брикс
культура
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Форум литераторов стран БРИКС открывается в Казани 11 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран. По словам организаторов, форум станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и презентации. Среди участников будут представители как российской литературы, так и известные по всему миру специалисты: один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, автор более 20 монографий Лю Вэньфэй, китайский поэт, каллиграф и критик, признанный одним из "Пяти мастеров из Сычуани" Оуян Цзянхэ, индийский писатель Мадхав Каушик, индийский поэт, новеллист и переводчик, пишущий на языке телугу, Крутхивенти Шринивасарао, поэтесса и писательница из ОАЭ, активно участвующая в культурной жизни своей страны и продвигающая литературу в арабском мире, Шейха аль-Мутаири, писательница из Омана, специализирующаяся на детской и подростковой литературе, Хула аль-Муджаини, бразильский поэт Астьер Базилио да Сильва Лима и иранский философ и писатель, специалист по исламской философии и суфизму Сейид Хосейн Табатабаий. Российскую сторону представят писатели Игорь Волгин, Евгений Попов, Анастасия Строкина, Сергей Шаргунов и другие. Форум продлится до 13 сентября.
https://ria.ru/20240910/erdogan-1971938283.html
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евгений попов, казань, китай, оаэ, сергей шаргунов, брикс
Евгений Попов, Казань, Китай, ОАЭ, Сергей Шаргунов, БРИКС, Культура
В Казани открывается форум литераторов стран БРИКС

В Казани 11 сентября открывается форум литераторов стран БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Флаги стран - участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Форум литераторов стран БРИКС открывается в Казани 11 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран.
По словам организаторов, форум станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и презентации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Вчера, 20:36
Среди участников будут представители как российской литературы, так и известные по всему миру специалисты: один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, автор более 20 монографий Лю Вэньфэй, китайский поэт, каллиграф и критик, признанный одним из "Пяти мастеров из Сычуани" Оуян Цзянхэ, индийский писатель Мадхав Каушик, индийский поэт, новеллист и переводчик, пишущий на языке телугу, Крутхивенти Шринивасарао, поэтесса и писательница из ОАЭ, активно участвующая в культурной жизни своей страны и продвигающая литературу в арабском мире, Шейха аль-Мутаири, писательница из Омана, специализирующаяся на детской и подростковой литературе, Хула аль-Муджаини, бразильский поэт Астьер Базилио да Сильва Лима и иранский философ и писатель, специалист по исламской философии и суфизму Сейид Хосейн Табатабаий.
Российскую сторону представят писатели Игорь Волгин, Евгений Попов, Анастасия Строкина, Сергей Шаргунов и другие.
Форум продлится до 13 сентября.
Али Акбар Ахмадиян - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Секретарь Совбеза Ирана прибыл в Петербург для участия во встрече БРИКС
Вчера, 13:14
 
КультураЕвгений ПоповКазаньКитайОАЭСергей ШаргуновБРИКС
 
 
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