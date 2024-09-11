В Казани открывается форум литераторов стран БРИКС
В Казани 11 сентября открывается форум литераторов стран БРИКС
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Флаги стран - участниц БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Форум литераторов стран БРИКС открывается в Казани 11 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран.
По словам организаторов, форум станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и презентации.
Среди участников будут представители как российской литературы, так и известные по всему миру специалисты: один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, автор более 20 монографий Лю Вэньфэй, китайский поэт, каллиграф и критик, признанный одним из "Пяти мастеров из Сычуани" Оуян Цзянхэ, индийский писатель Мадхав Каушик, индийский поэт, новеллист и переводчик, пишущий на языке телугу, Крутхивенти Шринивасарао, поэтесса и писательница из ОАЭ, активно участвующая в культурной жизни своей страны и продвигающая литературу в арабском мире, Шейха аль-Мутаири, писательница из Омана, специализирующаяся на детской и подростковой литературе, Хула аль-Муджаини, бразильский поэт Астьер Базилио да Сильва Лима и иранский философ и писатель, специалист по исламской философии и суфизму Сейид Хосейн Табатабаий.
Российскую сторону представят писатели Игорь Волгин, Евгений Попов, Анастасия Строкина, Сергей Шаргунов и другие.
Форум продлится до 13 сентября.