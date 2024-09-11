В Москве начинается международный антифашистский форум
В Москве с 11 по 13 сентября пройдет международный антифашистский форум-2024
Вид на Пушкинский и Крымский мосты в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Международный антифашистский форум-2024, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, пройдет в Москве с 11 по 13 сентября.
"События, происходящие в мире, продолжающаяся антироссийская истерия, вызывают справедливое негодование ветеранов Великой Отечественной войны, жертв фашизма - бывших малолетних узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, а также других пострадавших от фашизма представителей международного сообщества. Предупредить мир о реальной угрозе фашизма, снова заявившего о себе, одна из главных целей Международного антифашистского форума", - отметили организаторы мероприятия.
В ходе форума будет представлен доклад оргкомитета о современных проявлениях фашизма в разных странах, а также формах и методах противодействия им со стороны общества. Будут подняты вопросы фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, темы оказания моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма. По итогам форума будут озвучена итоговая резолюция, которая после перевода на иностранные языки будет направлена в посольства разных государств и ООН.
Форум проводится с 1995 года. С этого момента Международный союз бывших малолетних узников фашизма и Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке правительства России посвящали форум юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне.
Начиная с шестого форума, проведенного в 2020 году и посвященного 75-летию Великой Победы, соорганизатором также стала общероссийская организация "Офицеры России". Форум был включен в "План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году".
В соответствии с решением Международного антифашистского форума-2020 форум стал проводиться в ежегодном формате в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).
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