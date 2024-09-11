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Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу - РИА Новости, 11.09.2024
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14:03 11.09.2024 (обновлено: 14:30 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/finlyandiya-1972088653.html
Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу
Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу - РИА Новости, 11.09.2024
Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу
Финляндия временно прекратила взаимодействие с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:03
2024-09-11T14:30
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Финляндия временно прекратила взаимодействие с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала, говорится в заявлении на сайте Министерства транспорта и связи республики."Деятельность консультативного совета по работе Сайменского канала приостановлена до последующего уведомления", — сказано в сообщении.К такому решению министерство пришло после изучения роли различных институтов, пользующихся поддержкой правительства.Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Его открыли в 1856 году и реконструировали в 1963-1968 годах. Общая протяженность канала составляет 57,3 километра, из них Хельсинки принадлежат 23,3 километра, Москве — 34 километра. При этом российская часть водного пути и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.Во время сезона Сайменский канал открыт для движения судов круглосуточно. Даты начала и окончания сезона могут меняться в зависимости от ледовой обстановки.Каждый год делегаты согласовывают протокол о продолжительности судоходства и открытии сезона движения. Решение принимается в соответствии с договором аренды канала.
https://ria.ru/20240910/finlyandiya-1971885138.html
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в мире, финляндия, россия, балтийское море
В мире, Финляндия, Россия, Балтийское море
Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу

Минтранс Финляндии приостановил сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу

CC BY-SA 3.0 / Petritap / Сайменский канал в Лаппеэнранте
Сайменский канал в Лаппеэнранте - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Petritap /
Сайменский канал в Лаппеэнранте
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Финляндия временно прекратила взаимодействие с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала, говорится в заявлении на сайте Министерства транспорта и связи республики.
«
"Деятельность консультативного совета по работе Сайменского канала приостановлена до последующего уведомления", — сказано в сообщении.
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К такому решению министерство пришло после изучения роли различных институтов, пользующихся поддержкой правительства.
Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Его открыли в 1856 году и реконструировали в 1963-1968 годах. Общая протяженность канала составляет 57,3 километра, из них Хельсинки принадлежат 23,3 километра, Москве — 34 километра. При этом российская часть водного пути и прилегающая территория арендуются Финляндией.
Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
Во время сезона Сайменский канал открыт для движения судов круглосуточно. Даты начала и окончания сезона могут меняться в зависимости от ледовой обстановки.
Каждый год делегаты согласовывают протокол о продолжительности судоходства и открытии сезона движения. Решение принимается в соответствии с договором аренды канала.
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