Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу
Минтранс Финляндии приостановил сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Финляндия временно прекратила взаимодействие с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала, говорится в заявлении на сайте Министерства транспорта и связи республики.
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"Деятельность консультативного совета по работе Сайменского канала приостановлена до последующего уведомления", — сказано в сообщении.
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К такому решению министерство пришло после изучения роли различных институтов, пользующихся поддержкой правительства.
Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Его открыли в 1856 году и реконструировали в 1963-1968 годах. Общая протяженность канала составляет 57,3 километра, из них Хельсинки принадлежат 23,3 километра, Москве — 34 километра. При этом российская часть водного пути и прилегающая территория арендуются Финляндией.
Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
Во время сезона Сайменский канал открыт для движения судов круглосуточно. Даты начала и окончания сезона могут меняться в зависимости от ледовой обстановки.
Каждый год делегаты согласовывают протокол о продолжительности судоходства и открытии сезона движения. Решение принимается в соответствии с договором аренды канала.
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