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ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба - РИА Новости, 12.09.2024
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19:26 11.09.2024 (обновлено: 00:26 12.09.2024)
https://ria.ru/20240911/fas-1972166844.html
ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба
ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба - РИА Новости, 12.09.2024
ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба
Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для мониторинга цен, заявила ФАС. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-11T19:26
2024-09-12T00:26
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для мониторинга цен, заявила ФАС.Как уточнили в службе, будет проанализирована обоснованность оптовых и отпускных цен на продукцию. Производителей обязали передавать в ФАС сведения о каждом намерении поднять отпускные цены на данную продукцию до конца текущего года.При этом в ФАС предупредили, что необоснованный рост оптово-отпускных цен послужит поводом для применения мер со стороны антимонопольного регулятора.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба

ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла для мониторинга цен

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПроизводство хлебобулочных изделий
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Производство хлебобулочных изделий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для мониторинга цен, заявила ФАС.
Как уточнили в службе, будет проанализирована обоснованность оптовых и отпускных цен на продукцию. Производителей обязали передавать в ФАС сведения о каждом намерении поднять отпускные цены на данную продукцию до конца текущего года.
При этом в ФАС предупредили, что необоснованный рост оптово-отпускных цен послужит поводом для применения мер со стороны антимонопольного регулятора.
Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
2 апреля, 11:53
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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