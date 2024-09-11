https://ria.ru/20240911/fas-1972166844.html

ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба

ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба - РИА Новости, 12.09.2024

ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для мониторинга цен, заявила ФАС. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-11T19:26

2024-09-11T19:26

2024-09-12T00:26

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791926488_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2041ed17fed0c9a166a44979d551544b.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для мониторинга цен, заявила ФАС.Как уточнили в службе, будет проанализирована обоснованность оптовых и отпускных цен на продукцию. Производителей обязали передавать в ФАС сведения о каждом намерении поднять отпускные цены на данную продукцию до конца текущего года.При этом в ФАС предупредили, что необоснованный рост оптово-отпускных цен послужит поводом для применения мер со стороны антимонопольного регулятора.

https://ria.ru/20240402/proverki-1937302824.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)