https://ria.ru/20240911/fas-1972166844.html
ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба
ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба - РИА Новости, 12.09.2024
ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба
Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для мониторинга цен, заявила ФАС. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-11T19:26
2024-09-11T19:26
2024-09-12T00:26
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для мониторинга цен, заявила ФАС.Как уточнили в службе, будет проанализирована обоснованность оптовых и отпускных цен на продукцию. Производителей обязали передавать в ФАС сведения о каждом намерении поднять отпускные цены на данную продукцию до конца текущего года.При этом в ФАС предупредили, что необоснованный рост оптово-отпускных цен послужит поводом для применения мер со стороны антимонопольного регулятора.
https://ria.ru/20240402/proverki-1937302824.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС направила запросы крупнейшим производителям хлеба
ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла для мониторинга цен