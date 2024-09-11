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ФАДН направит в правительство материалы курса адаптации мигрантов - РИА Новости, 11.09.2024
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08:30 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/fadn-1971982497.html
ФАДН направит в правительство материалы курса адаптации мигрантов
ФАДН направит в правительство материалы курса адаптации мигрантов - РИА Новости, 11.09.2024
ФАДН направит в правительство материалы курса адаптации мигрантов
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) планирует в сентябре направить в правительство России материалы курса адаптации трудовых мигрантов и до... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:30
2024-09-11T08:30
общество
россия
центральная азия
краснодарский край
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) планирует в сентябре направить в правительство России материалы курса адаптации трудовых мигрантов и до конца этого месяца получить отзыв, сообщил в интервью РИА Новости глава агентства Игорь Баринов. ФАДН разработало курс лекций по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии, который прошел апробацию в Пермском и Краснодарском краях, Калининградской и Московской областях, а также в Якутии. "По итогам завершения работы над всеми материалами адаптационного курса для трудящихся мигрантов, прибывающих в РФ в порядке, не требующем получения визы и получения экспертной оценки со стороны заинтересованных лиц, будет сформирован их окончательный отредактированный вариант. Он будет направлен в правительство РФ в сентябре. То есть в ближайшее время мы уже получим окончательный вариант", - сказал Баринов. По его словам, над составлением курса работал большой пул экспертов, психологов, юристов, представителей общественных организаций, которые взаимодействуют с мигрантами. "До конца сентября мы рассчитываем из правительства получить отзыв уже на окончательный вариант. Сейчас в регионах, которые испытывают миграционное давление, идет работа, в некоторых она уже закончена по региональному компоненту, где будет как раз учтена региональная специфика, где будут основные моменты по региональным праздникам, национальным особенностям в том или ином субъекте учтены. И можно будет уже приступать к такой полноценной реализации во всех субъектах", - уточнил глава ФАДН. Внедрение курса адаптации в регионах России будет происходить по мере их готовности, одномоментного старта не будет, добавил он. "Сейчас мы можем сказать, что в большинстве субъектов определились с форматом проведения курса, в том числе прорабатывается вопрос организации этой деятельности на базе крупных социально ответственных работодателей, активно привлекающих иностранных трудовых мигрантов. В некоторых субъектах уже проведены первые пробные лекции с использованием наших материалов на площадках работодателей", - пояснил Баринов. Значительная часть материалов лекций разработанного ФАДН курса посвящена основам миграционного и трудового законодательства России, где пошагово рассматривается порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Кроме того, один из разделов адаптационного курса посвящен основам неформального поведения в России, куда включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Еще один раздел адаптационного курса включает информацию об истории отношений России и стран Центральной Азии.
https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html
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общество, россия, центральная азия, краснодарский край, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Общество, Россия, Центральная Азия, Краснодарский край, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
ФАДН направит в правительство материалы курса адаптации мигрантов

ФАДН надеется до конца сентября получить отзыв на курс адаптации для мигрантов

© Федеральное агентство по делам национальностейРуководитель ФАДН России Игорь Баринов во время выступления в Государственной Думе
Руководитель ФАДН России Игорь Баринов во время выступления в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Федеральное агентство по делам национальностей
Руководитель ФАДН России Игорь Баринов во время выступления в Государственной Думе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) планирует в сентябре направить в правительство России материалы курса адаптации трудовых мигрантов и до конца этого месяца получить отзыв, сообщил в интервью РИА Новости глава агентства Игорь Баринов.
ФАДН разработало курс лекций по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии, который прошел апробацию в Пермском и Краснодарском краях, Калининградской и Московской областях, а также в Якутии.
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"По итогам завершения работы над всеми материалами адаптационного курса для трудящихся мигрантов, прибывающих в РФ в порядке, не требующем получения визы и получения экспертной оценки со стороны заинтересованных лиц, будет сформирован их окончательный отредактированный вариант. Он будет направлен в правительство РФ в сентябре. То есть в ближайшее время мы уже получим окончательный вариант", - сказал Баринов.
По его словам, над составлением курса работал большой пул экспертов, психологов, юристов, представителей общественных организаций, которые взаимодействуют с мигрантами.
"До конца сентября мы рассчитываем из правительства получить отзыв уже на окончательный вариант. Сейчас в регионах, которые испытывают миграционное давление, идет работа, в некоторых она уже закончена по региональному компоненту, где будет как раз учтена региональная специфика, где будут основные моменты по региональным праздникам, национальным особенностям в том или ином субъекте учтены. И можно будет уже приступать к такой полноценной реализации во всех субъектах", - уточнил глава ФАДН.
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Внедрение курса адаптации в регионах России будет происходить по мере их готовности, одномоментного старта не будет, добавил он.
"Сейчас мы можем сказать, что в большинстве субъектов определились с форматом проведения курса, в том числе прорабатывается вопрос организации этой деятельности на базе крупных социально ответственных работодателей, активно привлекающих иностранных трудовых мигрантов. В некоторых субъектах уже проведены первые пробные лекции с использованием наших материалов на площадках работодателей", - пояснил Баринов.
Значительная часть материалов лекций разработанного ФАДН курса посвящена основам миграционного и трудового законодательства России, где пошагово рассматривается порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Кроме того, один из разделов адаптационного курса посвящен основам неформального поведения в России, куда включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Еще один раздел адаптационного курса включает информацию об истории отношений России и стран Центральной Азии.
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ОбществоРоссияЦентральная АзияКраснодарский крайИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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