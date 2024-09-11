https://ria.ru/20240911/fabrika-1971958223.html
Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть
Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть - РИА Новости, 11.09.2024
Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть
Мебельная фабрика из Белореченска в Краснодарском крае на 25% увеличила производство шкафов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T00:33
2024-09-11T00:33
2024-09-11T00:33
краснодарский край
белореченск
россия
краснодарский край
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Мебельная фабрика из Белореченска в Краснодарском крае на 25% увеличила производство шкафов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Компания "Е1-Юг" оптимизировала пилотный поток в рамках национального проекта "Производительность труда". Благодаря бережливым технологиям здесь на 25% сократили время производства шкафов и на 22% – количество запасов, на 25% увеличили выработку", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания специализируется на выпуске шкафов-купе, поставляет продукцию в крупные торговые сети России и за рубеж. Общая площадь производственных помещений в Белореченске составляет 30 тысяч квадратных метров. У компании 22 склада в регионах России. По данным властей, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии.
https://ria.ru/20240911/roddom-1971958108.html
белореченск
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f91b5a511b6b680bad3adcd49ef1c2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белореченск, россия, краснодарский край, экономика
Краснодарский край, Белореченск, Россия, Краснодарский край, Экономика
Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть
Мебельная фабрика на Кубани на на 25% увеличила производство по нацпроекту