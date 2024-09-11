https://ria.ru/20240911/fabrika-1971958223.html

Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть

Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть - РИА Новости, 11.09.2024

Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть

Мебельная фабрика из Белореченска в Краснодарском крае на 25% увеличила производство шкафов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:33

2024-09-11T00:33

2024-09-11T00:33

краснодарский край

белореченск

россия

краснодарский край

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg

КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Мебельная фабрика из Белореченска в Краснодарском крае на 25% увеличила производство шкафов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Компания "Е1-Юг" оптимизировала пилотный поток в рамках национального проекта "Производительность труда". Благодаря бережливым технологиям здесь на 25% сократили время производства шкафов и на 22% – количество запасов, на 25% увеличили выработку", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания специализируется на выпуске шкафов-купе, поставляет продукцию в крупные торговые сети России и за рубеж. Общая площадь производственных помещений в Белореченске составляет 30 тысяч квадратных метров. У компании 22 склада в регионах России. По данным властей, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии.

https://ria.ru/20240911/roddom-1971958108.html

белореченск

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белореченск, россия, краснодарский край, экономика