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Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть - РИА Новости, 11.09.2024
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Краснодарский край
 
00:33 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/fabrika-1971958223.html
Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть
Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть - РИА Новости, 11.09.2024
Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть
Мебельная фабрика из Белореченска в Краснодарском крае на 25% увеличила производство шкафов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T00:33
2024-09-11T00:33
краснодарский край
белореченск
россия
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Мебельная фабрика из Белореченска в Краснодарском крае на 25% увеличила производство шкафов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Компания "Е1-Юг" оптимизировала пилотный поток в рамках национального проекта "Производительность труда". Благодаря бережливым технологиям здесь на 25% сократили время производства шкафов и на 22% – количество запасов, на 25% увеличили выработку", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания специализируется на выпуске шкафов-купе, поставляет продукцию в крупные торговые сети России и за рубеж. Общая площадь производственных помещений в Белореченске составляет 30 тысяч квадратных метров. У компании 22 склада в регионах России. По данным властей, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии.
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белореченск, россия, краснодарский край, экономика
Краснодарский край, Белореченск, Россия, Краснодарский край, Экономика
Мебельная фабрика на Кубани увеличила производство на четверть

Мебельная фабрика на Кубани на на 25% увеличила производство по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Мебельная фабрика из Белореченска в Краснодарском крае на 25% увеличила производство шкафов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"Компания "Е1-Юг" оптимизировала пилотный поток в рамках национального проекта "Производительность труда". Благодаря бережливым технологиям здесь на 25% сократили время производства шкафов и на 22% – количество запасов, на 25% увеличили выработку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания специализируется на выпуске шкафов-купе, поставляет продукцию в крупные торговые сети России и за рубеж. Общая площадь производственных помещений в Белореченске составляет 30 тысяч квадратных метров. У компании 22 склада в регионах России.
По данным властей, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии.
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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