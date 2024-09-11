https://ria.ru/20240911/f-16-1971963162.html

Местные жители рассержены из-за баз США, где обучают пилотированию F-16

Местные жители рассержены из-за баз США, где обучают пилотированию F-16 - РИА Новости, 11.09.2024

Местные жители рассержены из-за баз США, где обучают пилотированию F-16

Планы по расширению авиабаз США, где обучают украинских военных пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство местных жителей и природоохранных и... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T02:54

2024-09-11T02:54

2024-09-11T03:00

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Планы по расширению авиабаз США, где обучают украинских военных пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство местных жителей и природоохранных и правозащитных организаций, выяснило РИА Новости. В конце января 2022 года ВВС США заявили, что планируют представить свой план по увеличению числа военных полетов и внесению других изменений в использование воздушного пространства в штате Аризона в рамках усилий по повышению учебной мощности баз. Предложение охватывало три военные авиабазы - Люк в Финиксе, Дэвис-Монтен и авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне. На авиабазе Национальной гвардии Моррис базируется 162-е крыло ВВС Национальной гвардии Аризоны, которое специализируется на подготовке пилотов истребителей F-16 как для Соединенных Штатов, так и для 23 других стран. После того, как президент США Джо Байден прошлым летом согласился поддержать усилия по подготовке пилотов F-16 для Украины, авиабаза Национальной гвардии Моррис столкнулась с дополнительным давлением по расширению ее учебных мощностей для включения украинских пилотов. Как сообщила в июне газета Politico, из-за ограниченного количества учебных мест на авиабазе Моррис там одновременно могли обучаться только 12 украинских курсантов вместо 30, на которых рассчитывал Киев. "Мы ограничены соотношением количества студентов и инструкторов и наличием самолетов. Помимо украинских студентов, есть еще несколько стран, которые зарезервировали обучение на весь год", - сообщил тогда РИА Новости представитель Национальной гвардии Аризоны. В то же время план вызвал сильное сопротивление со стороны ряда местных НКО, которые подробно описали, как предлагаемое расширение может негативно сказаться на местных сообществах, в том числе на землях коренных индейских племен. НКО Peaceful Gila Skies заявила, что предложение ВВС США может значительно увеличить количество полетов, а также снизить их высоту, что будет подвергать жителей большему уровню шумового давления. Осветительные ракеты и дипольные отражатели, сбрасываемые истребителями во время учебных полетов, станут пожароопасными, отметила НПО. "Районы, разрешенные для сброса горящих сигнальных ракет и отражателей, были расширены, и в шести МОА (зонах полетов военной авиации – ред.) сброс горящих сигнальных ракет будет разрешен на более низкой высоте - до 2000 футов над уровнем земли. Количество разрешенных сигнальных ракет во всех MOA увеличивается с ежегодного роста на 20% до 85% в MOA Тумстона, что резко увеличивает риск возникновения пожара', - говорится в заявлении НКО. Peaceful Gila Skies отметили, что на три местных племени индейцев ложится непропорциональное бремя, поскольку пять зон полетов военной авиации находятся прямо над их землями. Ряд других местных организаций, включая Peaceful Chiricahua Skies, Southwestern Research Station, Friends of Cave Creek Canyon, Chiricahua Regional Council, Natural Allies и Migration Taco, выступили с аналогичными заявлениями, в которых выразили свою обеспокоенность влиянием предложения ВВС на местные сообщества. А НКО Center for Biological Diversity в мае подала иск против плана ВВС США по расширению, обвинив последних в том, что они не провели общественные слушания. Теперь ВВС США заслушивают обеспокоенности местных сообществ с 9 августа по 9 октября. Высказать свои недовольства жители могут и через специальный веб-сайт.

https://ria.ru/20240909/piloty-1971661051.html

https://ria.ru/20240901/f-16-1969765383.html

https://ria.ru/20240831/ssha-1969621956.html

https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969589728.html

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