https://ria.ru/20240911/energodar-1971990176.html

Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП

Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП - РИА Новости, 11.09.2024

Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП

Энергодар и близлежащие населенные пункты в Запорожской области обесточены из-за обрыва ЛЭП за пределами города, идет ремонт, сообщили власти Энергодара в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:15

2024-09-11T09:15

2024-09-11T09:15

энергодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Энергодар и близлежащие населенные пункты в Запорожской области обесточены из-за обрыва ЛЭП за пределами города, идет ремонт, сообщили власти Энергодара в Telegram-канале. "Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие населенные пункты. Специалисты ГУП "Таврия -Энерго" приступили к ликвидации аварии", - говорится в сообщении. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром, сообщила РИА Новости, что электроснабжение станции не нарушено.

https://ria.ru/20240906/rosatom-1971074392.html

энергодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, происшествия