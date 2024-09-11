https://ria.ru/20240911/energodar-1971990176.html
Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП
Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП - РИА Новости, 11.09.2024
Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП
Энергодар и близлежащие населенные пункты в Запорожской области обесточены из-за обрыва ЛЭП за пределами города, идет ремонт, сообщили власти Энергодара в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:15
2024-09-11T09:15
2024-09-11T09:15
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Энергодар и близлежащие населенные пункты в Запорожской области обесточены из-за обрыва ЛЭП за пределами города, идет ремонт, сообщили власти Энергодара в Telegram-канале. "Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие населенные пункты. Специалисты ГУП "Таврия -Энерго" приступили к ликвидации аварии", - говорится в сообщении. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром, сообщила РИА Новости, что электроснабжение станции не нарушено.
https://ria.ru/20240906/rosatom-1971074392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия
Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП
Энергодар и близлежащие населенные пункты оказались обесточены из-за обрыва ЛЭП