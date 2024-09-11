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Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП - РИА Новости, 11.09.2024
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09:15 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/energodar-1971990176.html
Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП
Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП - РИА Новости, 11.09.2024
Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП
Энергодар и близлежащие населенные пункты в Запорожской области обесточены из-за обрыва ЛЭП за пределами города, идет ремонт, сообщили власти Энергодара в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:15
2024-09-11T09:15
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Энергодар и близлежащие населенные пункты в Запорожской области обесточены из-за обрыва ЛЭП за пределами города, идет ремонт, сообщили власти Энергодара в Telegram-канале. "Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие населенные пункты. Специалисты ГУП "Таврия -Энерго" приступили к ликвидации аварии", - говорится в сообщении. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром, сообщила РИА Новости, что электроснабжение станции не нарушено.
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энергодар, происшествия
Энергодар, Происшествия
Энергодар оказался обесточен из-за обрыва ЛЭП

Энергодар и близлежащие населенные пункты оказались обесточены из-за обрыва ЛЭП

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Энергодар и близлежащие населенные пункты в Запорожской области обесточены из-за обрыва ЛЭП за пределами города, идет ремонт, сообщили власти Энергодара в Telegram-канале.
"Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие населенные пункты. Специалисты ГУП "Таврия -Энерго" приступили к ликвидации аварии", - говорится в сообщении.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром, сообщила РИА Новости, что электроснабжение станции не нарушено.
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