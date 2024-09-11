https://ria.ru/20240911/ekspert-1972188258.html

Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российского газа

Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российского газа - РИА Новости, 11.09.2024

Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российского газа

Отказ ЕС от российского газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, будет иметь для европейцев "значительную цену", однако дефицита топлива,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:14

2024-09-11T23:14

2024-09-11T23:14

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Отказ ЕС от российского газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, будет иметь для европейцев "значительную цену", однако дефицита топлива, скорее всего, не будет, сказал в беседе с РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из Университета Льежа Дамьен Эрнстю. Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать. В среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны ЕС, по ее мнению, вполне могут обойтись без транзитного российского газа. При этом она заметила, что в Еврокомиссии вполне допускают, что европейские компании могут использовать украинскую инфраструктуру для транзита газа после завершения контракта с Россией. "По этому трубопроводу проходят значительные объемы: порядка 120 тераватт-часов в год. При этом в целом Европа потребляет 3,5 тысячи тераватт-часов. То есть, речь идет о 3% от объемов нашего потребления. Если эти 3% не будут получены из России, их придется искать в другом месте. Это, вероятно, будет СПГ. Немцы уже много инвестировали в инфраструктуру для импорта сжиженного газа, в частности в плавучие терминалы для приема сжиженного газа. В 2025 будут введены в строй новые мощности. То есть, это не приведет к дефициту газа в Европе… Но для европейцев плохая новость заключается в том, что этот объем в 120 тераватт-часов, который мы больше не будем импортировать из России, по моему мнению, будет означать увеличение цены на газ примерно на 3-4 евро за киловатт-час, что является значительным. То есть, отказ от российского газа имеет свою цену для европейцев. Это очевидно", - сказал собеседник агентства. При этом он считает, что отказ от российского газа все же не приведет "к ценам, которые намного будут превышать нынешние на европейском рынке". "Индекс Dutch TTF находится на уровне 36 евро за мегаватт-час на сегодняшний день. То есть, в эту цену в 36 евро, которая является достаточно высокой, уже в определенной степени заложен тот факт, что с конца декабря этого года мы останемся без российского газа, который идет транзитом через Украину", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20240911/gaz-1972109400.html

https://ria.ru/20240911/gaz-1972078178.html

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экономика, европа, россия, украина, кадри симсон, евросоюз, еврокомиссия, в мире