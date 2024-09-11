Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российского газа - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ekspert-1972188258.html
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российского газа
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российского газа - РИА Новости, 11.09.2024
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российского газа
Отказ ЕС от российского газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, будет иметь для европейцев "значительную цену", однако дефицита топлива,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:14
2024-09-11T23:14
экономика
европа
россия
украина
кадри симсон
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657607_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_067157b6c6b7aa8ed9009aaa249b2d2a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Отказ ЕС от российского газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, будет иметь для европейцев "значительную цену", однако дефицита топлива, скорее всего, не будет, сказал в беседе с РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из Университета Льежа Дамьен Эрнстю. Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать. В среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны ЕС, по ее мнению, вполне могут обойтись без транзитного российского газа. При этом она заметила, что в Еврокомиссии вполне допускают, что европейские компании могут использовать украинскую инфраструктуру для транзита газа после завершения контракта с Россией. "По этому трубопроводу проходят значительные объемы: порядка 120 тераватт-часов в год. При этом в целом Европа потребляет 3,5 тысячи тераватт-часов. То есть, речь идет о 3% от объемов нашего потребления. Если эти 3% не будут получены из России, их придется искать в другом месте. Это, вероятно, будет СПГ. Немцы уже много инвестировали в инфраструктуру для импорта сжиженного газа, в частности в плавучие терминалы для приема сжиженного газа. В 2025 будут введены в строй новые мощности. То есть, это не приведет к дефициту газа в Европе… Но для европейцев плохая новость заключается в том, что этот объем в 120 тераватт-часов, который мы больше не будем импортировать из России, по моему мнению, будет означать увеличение цены на газ примерно на 3-4 евро за киловатт-час, что является значительным. То есть, отказ от российского газа имеет свою цену для европейцев. Это очевидно", - сказал собеседник агентства. При этом он считает, что отказ от российского газа все же не приведет "к ценам, которые намного будут превышать нынешние на европейском рынке". "Индекс Dutch TTF находится на уровне 36 евро за мегаватт-час на сегодняшний день. То есть, в эту цену в 36 евро, которая является достаточно высокой, уже в определенной степени заложен тот факт, что с конца декабря этого года мы останемся без российского газа, который идет транзитом через Украину", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20240911/gaz-1972109400.html
https://ria.ru/20240911/gaz-1972078178.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657607_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3b8ab1fe04545e5f9b0d3ccf9229f7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, россия, украина, кадри симсон, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Экономика, Европа, Россия, Украина, Кадри Симсон, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российского газа

Эрнстю: отказ ЕС от транзита российского газа через Украину дорого им обойдется

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Отказ ЕС от российского газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, будет иметь для европейцев "значительную цену", однако дефицита топлива, скорее всего, не будет, сказал в беседе с РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из Университета Льежа Дамьен Эрнстю.
Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать. В среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны ЕС, по ее мнению, вполне могут обойтись без транзитного российского газа. При этом она заметила, что в Еврокомиссии вполне допускают, что европейские компании могут использовать украинскую инфраструктуру для транзита газа после завершения контракта с Россией.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа
Вчера, 15:31
"По этому трубопроводу проходят значительные объемы: порядка 120 тераватт-часов в год. При этом в целом Европа потребляет 3,5 тысячи тераватт-часов. То есть, речь идет о 3% от объемов нашего потребления. Если эти 3% не будут получены из России, их придется искать в другом месте. Это, вероятно, будет СПГ. Немцы уже много инвестировали в инфраструктуру для импорта сжиженного газа, в частности в плавучие терминалы для приема сжиженного газа. В 2025 будут введены в строй новые мощности. То есть, это не приведет к дефициту газа в Европе… Но для европейцев плохая новость заключается в том, что этот объем в 120 тераватт-часов, который мы больше не будем импортировать из России, по моему мнению, будет означать увеличение цены на газ примерно на 3-4 евро за киловатт-час, что является значительным. То есть, отказ от российского газа имеет свою цену для европейцев. Это очевидно", - сказал собеседник агентства.
При этом он считает, что отказ от российского газа все же не приведет "к ценам, которые намного будут превышать нынешние на европейском рынке". "Индекс Dutch TTF находится на уровне 36 евро за мегаватт-час на сегодняшний день. То есть, в эту цену в 36 евро, которая является достаточно высокой, уже в определенной степени заложен тот факт, что с конца декабря этого года мы останемся без российского газа, который идет транзитом через Украину", - пояснил эксперт.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар
Вчера, 13:24
 
ЭкономикаЕвропаРоссияУкраинаКадри СимсонЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала