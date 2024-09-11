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Эксперт назвал угрозы санкциями экономическим терроризмом - РИА Новости, 11.09.2024
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18:54 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ekspert-1972160802.html
Эксперт назвал угрозы санкциями экономическим терроризмом
Эксперт назвал угрозы санкциями экономическим терроризмом - РИА Новости, 11.09.2024
Эксперт назвал угрозы санкциями экономическим терроризмом
Страны, которые, угрожая вторичными санкциями, настаивают на применении своего санкционного режима по отношению к третьим странам, являются экономическими... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:54
2024-09-11T18:54
россия
москва
владимир путин
мгимо
экономика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны, которые, угрожая вторичными санкциями, настаивают на применении своего санкционного режима по отношению к третьим странам, являются экономическими террористами, заявил заместитель директора по научной работе, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ Сергей Афонцев. "Давайте задумаемся, а что же такое представляют собой с точки зрения международных отношений все угрозы о том, что вот если вы будете торговать с Россией, то мы вас накажем? Это инструментарий запугивания. Как называется инструментарий запугивания с точки зрения международного права? - терроризм, даже чисто терминологически террор - это запугивание. Таким образом страны, которые настаивают на применении своего собственного национального санкционного режима, занимаются экономическим терроризмом", - сказал он в ходе круглого стола в формате видеомоста, посвященного сотрудничеству России и стран Глобального большинства, который прошёл в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Эксперт добавил, что право на выбор партнёров по внешнеэкономическому сотрудничеству является суверенным правом суверенных государств. "Если кто-то хочет ограничить себя в реализации такого права, он может это сделать... Но никто не имеет права сказать:" Мы не хотим торговать с Россией, поэтому мы запретим всем остальным торговать с Россией". Это нарушение суверенных прав суверенных государств", - отметил Афонцев. "Мы в России практически 15 лет говорили о том, что сложившаяся в России модель экономического развития, завязанная на приоритетное сотрудничество с развитыми странами, не позволяет России выйти на темпы роста, которые обеспечивают её опережающее развитие в мировой экономике. Да, она хорошая, да, она выгодная, но темпы роста маленькие. Так вот наши оппоненты, которые хотели вызвать коллапс российской экономики, вызвали коллапс той модели развития российской экономики, которая мешала нам развиваться быстро", - сказал Афонцев. Эксперт заключил, что Россия переориентировалась на партнёров среди стран мирового большинства, развернула экономические потоки внутрь страны, переходит на новую модель экономического роста, которая обеспечивает опережающее развитие России в мировой экономике, добавив, что это хорошо не только для России, но и для её партнёров, которые получают благодаря России новые потенциальные и реальные импульсы развития. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240911/gaz-1972109400.html
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россия, москва, владимир путин, мгимо, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, МГИМО, Экономика
Эксперт назвал угрозы санкциями экономическим терроризмом

Эксперт Афонцев назвал угрожающие санкциями страны экономическими террористами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС
Флаги стран-участниц саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны, которые, угрожая вторичными санкциями, настаивают на применении своего санкционного режима по отношению к третьим странам, являются экономическими террористами, заявил заместитель директора по научной работе, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ Сергей Афонцев.
"Давайте задумаемся, а что же такое представляют собой с точки зрения международных отношений все угрозы о том, что вот если вы будете торговать с Россией, то мы вас накажем? Это инструментарий запугивания. Как называется инструментарий запугивания с точки зрения международного права? - терроризм, даже чисто терминологически террор - это запугивание. Таким образом страны, которые настаивают на применении своего собственного национального санкционного режима, занимаются экономическим терроризмом", - сказал он в ходе круглого стола в формате видеомоста, посвященного сотрудничеству России и стран Глобального большинства, который прошёл в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Вчера, 15:31
Эксперт добавил, что право на выбор партнёров по внешнеэкономическому сотрудничеству является суверенным правом суверенных государств. "Если кто-то хочет ограничить себя в реализации такого права, он может это сделать... Но никто не имеет права сказать:" Мы не хотим торговать с Россией, поэтому мы запретим всем остальным торговать с Россией". Это нарушение суверенных прав суверенных государств", - отметил Афонцев.
"Мы в России практически 15 лет говорили о том, что сложившаяся в России модель экономического развития, завязанная на приоритетное сотрудничество с развитыми странами, не позволяет России выйти на темпы роста, которые обеспечивают её опережающее развитие в мировой экономике. Да, она хорошая, да, она выгодная, но темпы роста маленькие. Так вот наши оппоненты, которые хотели вызвать коллапс российской экономики, вызвали коллапс той модели развития российской экономики, которая мешала нам развиваться быстро", - сказал Афонцев.
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Эксперт заключил, что Россия переориентировалась на партнёров среди стран мирового большинства, развернула экономические потоки внутрь страны, переходит на новую модель экономического роста, которая обеспечивает опережающее развитие России в мировой экономике, добавив, что это хорошо не только для России, но и для её партнёров, которые получают благодаря России новые потенциальные и реальные импульсы развития.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Лондон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Великобритания ввела санкции против ВКС России
10 сентября, 16:47
 
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