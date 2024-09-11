https://ria.ru/20240911/ekspert-1972100449.html

Эксперт рассказал, что ждет США после выборов президента

Эксперт рассказал, что ждет США после выборов президента - РИА Новости, 11.09.2024

Эксперт рассказал, что ждет США после выборов президента

Избрание Камалы Харрис президентом США может не улучшить, но и не усугубить состояние американского общества, в отличие от победы Трампа, способной привести к... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:13

2024-09-11T15:13

2024-09-11T15:13

в мире

сша

америка

камала харрис

владимир путин

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Избрание Камалы Харрис президентом США может не улучшить, но и не усугубить состояние американского общества, в отличие от победы Трампа, способной привести к массовым протестам, сравнимым с движением Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение), заявил декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров. "Понимаете, Камала Харрис - это флигель, куда подует, туда и повернет. Это прекрасно все понимают, неслучайно вокруг нее объединяется американский истеблишмент, который сейчас называют "глубинным государством". Камала Харрис - это человек, у которого по крайней мере не будет тех проблем, с которыми столкнется Трамп по типу BLM. И действительно, Камала Харрис не консолидирует американское общество, но она и не приведет к дальнейшему ухудшению", - сказал он в ходе круглого стола о предвыборной кампании в США и ее влиянии на мировую политику, который проходил в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он добавил, что часть республиканского истеблишмента согласна с победой Камалы Харрис, но не потому, что разделяет ее идеи, а ради того, чтобы у Республиканской партии высвободилось четыре спокойных с точки зрения турбулентного американского общества года для поиска нового лидера партии. "Сейчас в российском политическом дискурсе звучит: нам безразлично, кто будет президентом США. Я считаю, что нам глубоко небезразлично, кто будет президентом Соединённых Штатов. Неслучайно наш президент (Владимир Путин - ред.), когда его спросили про Байдена, сказал, что мы поддерживаем Байдена, теперь Харрис... Сейчас Трамп уже показал, что он из себя представляет как руководитель государства", - отметил эксперт. Сидоров пояснил, что Трамп - это человек, который за четыре года пребывания у власти не смог до конца сформировать свою администрацию, сменил пять министров обороны и спровоцировал выступление против себя таких движений, как BLM. По мнению эксперта, если Трамп победит, в США начнется тяжелая внутренняя борьба. "Демократы уже утверждают, что они сразу попытаются поставить вопрос об импичменте Трампа. Харрис и Байден уже упомянули, что Трамп является преступником, который потом будет диктатором США. Это к чему призыв? "Люди, давайте поднимемся за свободу Америки?" То есть идет совершенно явный конфликтный глава государства. При таких условиях проводить сколько-нибудь целенаправленную политику он не сможет. Скорее всего, там будет не сецессия, но серьезные выступления. При победе Трампа в Штатах будет неразбериха, хаос. Трамп несет хаос", - заключил он. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/debaty-1972074068.html

https://ria.ru/20240911/tramp-1972051747.html

https://ria.ru/20240911/mask-1972086834.html

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в мире, сша, америка, камала харрис, владимир путин, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа