https://ria.ru/20240911/ekskursiya-1970858406.html

Экскурсия по "огненным пескам": как работает мусоросжигательный завод

Экскурсия по "огненным пескам": как работает мусоросжигательный завод - РИА Новости, 11.09.2024

Экскурсия по "огненным пескам": как работает мусоросжигательный завод

Сортировка бытовых отходов становится привычным делом для многих москвичей. Но это только часть столичной программы по раздельному сбору отходов, в рамках... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:00

2024-09-11T09:00

2024-09-11T09:00

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Сортировка бытовых отходов становится привычным делом для многих москвичей. Но это только часть столичной программы по раздельному сбору отходов, в рамках которой работают предприятия, утилизирующие и перерабатывающие отходы. Корреспондент РИА Новости отправился в Некрасовку на мусоросжигательный завод, чтобы своими глазами все увидеть.Разумное распределениеМусоросжигательный завод №4, располагающийся на востоке Москвы, ежедневно утилизирует тонны разных отходов. При этом работа с отходами начинается на самом въезде на территорию предприятия, обращает внимание заместитель директора Андрей Григорьев. "Каждый мусоровоз с отходами сканируется на предмет радиации, после чего машина отправляется на одну из площадок для разгрузки", – рассказывает он.Смешанное не смешиватьСмешанные отходы выгружаются в бункер, тогда как вторичное сырье сразу поступает на несколько питателей – своего рода конвейеров, где происходит досортировка. "Наша задача – избежать смешения именно этих двух групп – смешанных и раздельно собранных отходов. При этом последнюю группу сортируют еще раз – бумага, пластик и стекло следуют по питателям по отдельности", – поясняет нюансы процесса Григорьев.Тщательная сортировкаСмешанные отходы выгружают из бункера и тоже разбирают довольно серьезно – вручную и механизированным способом. В первом случае сотрудники на ленте отбирают те виды отходов, которые подлежат переработке – пластик, бумага, стекло, а также металл различных типов. А во втором – это делается при помощи специального оборудования, включая измельчители и сепараторы. Григорьев подчеркивает, что специалисты компании постоянно ведут поиск и разработку новых технологий, чтобы с помощью искусственного интеллекта добиться более высокой степени автоматизации.После прохождения линии сортировки бытовые и органические отходы поступают в бункер накопления и в цех сжигания, а вторичные ресурсы – бумага, картон, полиэтиленовые пакеты, металл, банки и пластиковая тара – соответствующим образом брикетируется для дальнейшего транспортирования. "Мы отдаем это переработчикам, которые потом производят разную продукцию из этих отобранных ресурсов", – поясняет Григорьев.Процесс сжиганияМусор сжигается по технологии двухслойного сжигания, которая эффективно борется с выбросом диоксидов, азотом и уничтожает газы. Теплоносителем в данном случае является не огонь, а песок. Он разогревается до температуры 850−900 градусов и погружается в мусор."Это необходимо для того, чтобы более эффективно уничтожить отходы. Фактически мы получаем мелкую фракцию, которая быстрее разлагается и не дает неприятных запахов и вредных выбросов в воздух", – подчеркивает спикер.Воздушный контрольВажный нюанс: отсутствия неприятных запахов вблизи завода удалось добиться благодаря системе вентиляции, которая создает отрицательное давление в цехе приемки и в печи. При этом вредных выбросов в атмосферу не происходит, потому что предприятие оборудовано шестиступенчатой системой газоочистки."Например, у нас работает котел-утилизатор, где оседает возможная пыль от разложений отходов. Туда подается известь, смешанная с водой, которая абсорбирует вредные вещества. Помогают ей нарукавные фильтры, где уже происходит финальная доочистка", – поясняет Григорьев. Кроме того, за чистотой воздуха в режиме онлайн постоянно следит "Мосэкомониторинг", куда предприятие каждые 20 минут передает данные по выбросам.Стабильный результатЗамдиректора предприятия указывает, что при переработке отходов важен фактор сезонности. Так, летом работы у завода меньше, потому что многие люди проводят время за городом и в отпусках."Пик, разумеется, приходится на новогодние праздники во время которых увеличивается количество отходов, сопутствующих праздникам: еда, упаковка и многое другое. Однако это не сильно влияет на нашу работу и ее порядок. Например, путь упаковки от поступления к нам до ее ликвидации занимает не более 40 минут. Даже если у нас происходит накопление промежуточных бункеров, то это в любом случае не более суток", – заключает он.

https://realty.ria.ru/20231206/sortirovka-1913681743.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосэкомониторинг, мусор, бытовой мусор