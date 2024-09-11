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ВСУ подтвердили использование БПЛА с технологией, которую применяли нацисты - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:48 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/drony-1971975598.html
ВСУ подтвердили использование БПЛА с технологией, которую применяли нацисты
ВСУ подтвердили использование БПЛА с технологией, которую применяли нацисты - РИА Новости, 11.09.2024
ВСУ подтвердили использование БПЛА с технологией, которую применяли нацисты
В 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ подтвердили американскому телеканалу NBC News использование беспилотников с расплавленным металлом. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:48
2024-09-11T06:48
специальная военная операция на украине
киев
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
оон
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ подтвердили американскому телеканалу NBC News использование беспилотников с расплавленным металлом. Ранее телеканал CNN сообщал, что Киев начал применять дроны с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце XIX века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны. По данным телеканала, ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов Цельсия. "На прошлой неделе украинские войска опубликовали видео, на которых видно, как дроны сбрасывают воспламеняющуюся субстанцию... Министерство обороны Украины не стало комментировать NBC News использование этих дронов, но 60-я отдельная механизированная бригада подтвердила, что использует их", - говорится в публикации на сайте телеканала. Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
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киев, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, ООН, В мире
ВСУ подтвердили использование БПЛА с технологией, которую применяли нацисты

ВСУ подтвердили NBC использование дронов с расплавленным металлом

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ подтвердили американскому телеканалу NBC News использование беспилотников с расплавленным металлом.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Киев начал применять дроны с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце XIX века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны. По данным телеканала, ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов Цельсия.
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"На прошлой неделе украинские войска опубликовали видео, на которых видно, как дроны сбрасывают воспламеняющуюся субстанцию... Министерство обороны Украины не стало комментировать NBC News использование этих дронов, но 60-я отдельная механизированная бригада подтвердила, что использует их", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевГерманияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныООНВ мире
 
 
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