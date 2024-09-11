https://ria.ru/20240911/dron-1972113585.html

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 11.09.2024

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

В Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки дроном ВСУ грузовика, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:49

2024-09-11T15:49

2024-09-11T16:01

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки дроном ВСУ грузовика, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Байцуры Борисовского района грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина", - написал Гладков.Он уточнил, что пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу, планируется его перевод в областную клиническую больницу.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия