https://ria.ru/20240911/dron-1972113585.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 11.09.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки дроном ВСУ грузовика, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:49
2024-09-11T15:49
2024-09-11T16:01
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки дроном ВСУ грузовика, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Байцуры Борисовского района грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина", - написал Гладков.Он уточнил, что пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу, планируется его перевод в областную клиническую больницу.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html
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белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В Белгородской области БПЛА атаковал грузовой автомобиль, пострадал мужчина