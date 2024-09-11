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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 11.09.2024
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15:49 11.09.2024 (обновлено: 16:01 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/dron-1972113585.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 11.09.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки дроном ВСУ грузовика, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:49
2024-09-11T16:01
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки дроном ВСУ грузовика, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Байцуры Борисовского района грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина", - написал Гладков.Он уточнил, что пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу, планируется его перевод в областную клиническую больницу.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

В Белгородской области БПЛА атаковал грузовой автомобиль, пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки дроном ВСУ грузовика, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В районе села Байцуры Борисовского района грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина", - написал Гладков.
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Он уточнил, что пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу, планируется его перевод в областную клиническую больницу.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул губернатор.
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