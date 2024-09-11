https://ria.ru/20240911/drezden-1971978425.html
СМИ: из-за обрушения части моста в реку в Дрездене нарушено теплоснабжение
СМИ: из-за обрушения части моста в реку в Дрездене нарушено теплоснабжение - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ: из-за обрушения части моста в реку в Дрездене нарушено теплоснабжение
Теплоснабжение в немецком Дрездене нарушено в связи с обрушением стометрового участка моста в Эльбу, сообщает издание Sächsische со ссылкой на местные службы. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:25
2024-09-11T07:25
2024-09-11T07:25
дрезден
bild
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Теплоснабжение в немецком Дрездене нарушено в связи с обрушением стометрового участка моста в Эльбу, сообщает издание Sächsische со ссылкой на местные службы.Ранее газета Bild сообщила о том, что крупный участок моста с пешеходной зоной и трамвайными путями в немецком Дрездене обвалился в реку Эльбу."Обрушение также повредило две большие трубы централизованного теплоснабжения. В результате в настоящее время по всему городу наблюдаются перебои с теплоснабжением", - приводит издание слова представителя пожарной службы.По его словам, в Эльбу обрушился стометровый участок моста.
https://ria.ru/20240909/vetnam-1971703439.html
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дрезден, bild
СМИ: из-за обрушения части моста в реку в Дрездене нарушено теплоснабжение
Sächsische: обрушение части моста в Эльбу в Дрездене нарушило теплоснабжение