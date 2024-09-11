https://ria.ru/20240911/donetsk-1972172708.html

ВСУ повредили детский сад при обстреле Донецка

ВСУ повредили детский сад при обстреле Донецка - РИА Новости, 11.09.2024

ВСУ повредили детский сад при обстреле Донецка

Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:14

2024-09-11T20:14

2024-09-11T20:14

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района повреждена кровля детского ясли-садика №94 по улице Серафимовича", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее шести снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240911/dnr-1972118382.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия, россия