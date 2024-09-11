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В ДНР осудили украинского снайпера, убившего мирного жителя Мариуполя - РИА Новости, 11.09.2024
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12:18 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/dnr-1972046838.html
В ДНР осудили украинского снайпера, убившего мирного жителя Мариуполя
В ДНР осудили украинского снайпера, убившего мирного жителя Мариуполя - РИА Новости, 11.09.2024
В ДНР осудили украинского снайпера, убившего мирного жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР осудил на 24 года украинского снайпера, в марте 2022 года застрелившего мирного жителя Мариуполя, сообщили в прокуратуре российского региона. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:18
2024-09-11T12:18
донецкая народная республика
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 24 года украинского снайпера, в марте 2022 года застрелившего мирного жителя Мариуполя, сообщили в прокуратуре российского региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего командира первого взвода роты снайперов 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Маловичко", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 14 марта 2022 года Маловичко, находясь на боевой позиции "Садик" в Мариуполе, выполняя преступный приказ командира роты, застрелил из винтовки мирного жителя, шедшего по улице Алтайской. "Маловичко признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Маловичко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР осудили украинского снайпера, убившего мирного жителя Мариуполя

Украинский снайпер, убивший мирного жителя Мариуполя, получил 24 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 24 года украинского снайпера, в марте 2022 года застрелившего мирного жителя Мариуполя, сообщили в прокуратуре российского региона.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего командира первого взвода роты снайперов 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Маловичко", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что 14 марта 2022 года Маловичко, находясь на боевой позиции "Садик" в Мариуполе, выполняя преступный приказ командира роты, застрелил из винтовки мирного жителя, шедшего по улице Алтайской.
"Маловичко признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Маловичко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
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Донецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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