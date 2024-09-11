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Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР

Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР - РИА Новости, 11.09.2024

Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР

Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР, второй раз - во время тушения автомобиля, спасатели не пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:09

2024-09-11T12:09

2024-09-11T12:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

горловка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР, второй раз - во время тушения автомобиля, спасатели не пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В ДНР пожарные МЧС России атакованы беспилотником. Ночью в Никитовском районе загорелся легковой автомобиль из-за сброса с БПЛА. Во время тушения произошел повторный сброс. Личный состав ведомства успел укрыться и не пострадал. Автоцистерна повреждена", - говорится в сообщении. По информации республиканского главка МЧС, пожарный расчет подвергся атаке в Горловке.

донецкая народная республика

россия

горловка

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины