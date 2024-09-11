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Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР - РИА Новости, 11.09.2024
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР, второй раз - во время тушения автомобиля, спасатели не пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:09
2024-09-11T12:09
2024-09-11T12:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР, второй раз - во время тушения автомобиля, спасатели не пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В ДНР пожарные МЧС России атакованы беспилотником. Ночью в Никитовском районе загорелся легковой автомобиль из-за сброса с БПЛА. Во время тушения произошел повторный сброс. Личный состав ведомства успел укрыться и не пострадал. Автоцистерна повреждена", - говорится в сообщении. По информации республиканского главка МЧС, пожарный расчет подвергся атаке в Горловке.
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РИА Новости
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР
МЧС: украинский беспилотник атаковал пожарных в ДНР во время тушения автомобиля