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Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР - РИА Новости, 11.09.2024
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР, второй раз - во время тушения автомобиля, спасатели не пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:09
2024-09-11T12:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР, второй раз - во время тушения автомобиля, спасатели не пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В ДНР пожарные МЧС России атакованы беспилотником. Ночью в Никитовском районе загорелся легковой автомобиль из-за сброса с БПЛА. Во время тушения произошел повторный сброс. Личный состав ведомства успел укрыться и не пострадал. Автоцистерна повреждена", - говорится в сообщении. По информации республиканского главка МЧС, пожарный расчет подвергся атаке в Горловке.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР

МЧС: украинский беспилотник атаковал пожарных в ДНР во время тушения автомобиля

© Фото : МЧС РоссииБеспилотник атаковал пожарных в ДНР
Беспилотник атаковал пожарных в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : МЧС России
Беспилотник атаковал пожарных в ДНР
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник дважды атаковал пожарных в ДНР, второй раз - во время тушения автомобиля, спасатели не пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В ДНР пожарные МЧС России атакованы беспилотником. Ночью в Никитовском районе загорелся легковой автомобиль из-за сброса с БПЛА. Во время тушения произошел повторный сброс. Личный состав ведомства успел укрыться и не пострадал. Автоцистерна повреждена", - говорится в сообщении.
По информации республиканского главка МЧС, пожарный расчет подвергся атаке в Горловке.
© Фото : МЧС РоссииБеспилотник атаковал пожарных в ДНР
Беспилотник атаковал пожарных в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : МЧС России
Беспилотник атаковал пожарных в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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