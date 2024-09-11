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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 11.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:07
2024-09-11T12:07
2024-09-11T14:56
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram.В Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины ранее объявляли воздушную тревогу.Как заявил глава областной администрации Сергей Лысак, в городе Никополь Днепропетровской области поражены инфраструктурные объекты. Их характер и степень повреждений не уточнялись.Российские военные с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
ТСН: в Днепропетровске прогремели взрывы