https://ria.ru/20240911/dnepropetrovsk-1972044268.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 11.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:07

2024-09-11T12:07

2024-09-11T14:56

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram.В Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины ранее объявляли воздушную тревогу.Как заявил глава областной администрации Сергей Лысак, в городе Никополь Днепропетровской области поражены инфраструктурные объекты. Их характер и степень повреждений не уточнялись.Российские военные с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф