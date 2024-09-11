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Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
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15:05 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/dnepr-1972103198.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 110 военных, реактивная система... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:05
2024-09-11T15:05
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 110 военных, реактивная система залпового огня MLRS производства США, 155 миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110-ти военнослужащих, четырнадцать автомобилей, реактивная система залпового огня MLRS производства США, 155 миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, США, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ и станцию РЭБ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 110 военных, реактивная система залпового огня MLRS производства США, 155 миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110-ти военнослужащих, четырнадцать автомобилей, реактивная система залпового огня MLRS производства США, 155 миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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