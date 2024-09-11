https://ria.ru/20240911/dnepr-1972103198.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 110 боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 110 военных, реактивная система... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:05

2024-09-11T15:05

2024-09-11T15:05

специальная военная операция на украине

сша

великобритания

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73cc6985d22f3d8bcecc69603d6398eb.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 110 военных, реактивная система залпового огня MLRS производства США, 155 миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110-ти военнослужащих, четырнадцать автомобилей, реактивная система залпового огня MLRS производства США, 155 миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972084732.html

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, великобритания, россия, вооруженные силы украины, безопасность