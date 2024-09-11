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Европейские дипломаты оценили заявления Трампа об Украине на дебатах
Европейские дипломаты оценили заявления Трампа об Украине на дебатах - РИА Новости, 11.09.2024
Европейские дипломаты оценили заявления Трампа об Украине на дебатах
Европейские дипломаты были поражены тем, что экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в ходе дебатов заявил, что хочет остановить... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:56
2024-09-11T16:56
2024-09-11T16:56
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Европейские дипломаты были поражены тем, что экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в ходе дебатов заявил, что хочет остановить конфликт между Россией и Украиной, сообщает газета Guardian. Ранее Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, заявил, что испытывает желание остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти человеческие жизни. "Дипломаты были поражены, если не удивлены, отказом Трампа заявить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу над (президентом России - ред.) Владимиром Путиным", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, дипломаты из Европы перед дебатами находились в подвешенном состоянии и надеялись на то, что вице-президент Камала Харрис сможет хорошо на них выступить. Один из них признал, что первые цифры, к которым он обращается по утрам, - это показатели рейтингов популярности политиков в США. По информации издания, он также посетовал на трудности переваривания завтрака под противоречивые показатели американских опросов. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/debaty_final-1971972323.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Европейские дипломаты оценили заявления Трампа об Украине на дебатах
Guardian: дипломаты из Европы были поражены отказом Трампа говорить об Украине