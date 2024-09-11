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Маск оценил результаты дебатов между Харрис и Трампом - РИА Новости, 11.09.2024
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09:51 11.09.2024 (обновлено: 15:59 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/debaty-1971995900.html
Маск оценил результаты дебатов между Харрис и Трампом
Маск оценил результаты дебатов между Харрис и Трампом - РИА Новости, 11.09.2024
Маск оценил результаты дебатов между Харрис и Трампом
Американский предприниматель Илон Маск признал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис "превзошла ожидания" многих в ходе дебатов с... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:51
2024-09-11T15:59
в мире
технологии
сша
камала харрис
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис "превзошла ожидания" многих в ходе дебатов с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом, при этом он высказал мнение, что Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.Маск также подчеркнул, что не считает справедливым отношение модераторов дебатов к Трампу. "Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, сегодня ночью Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов, я твердо верю, что Трамп справится гораздо лучше", — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.Он также задался вопросом, почему Харрис не продемонстрировала хорошую работу на посту вице-президента США, если она на это способна. По словам Маска, Харрис фактически уже управляет страной, поскольку действующий президент Джо Байден редко появляется на работе. "Вопрос сводится к следующему: вы хотите, чтобы текущие тенденции сохранялись еще четыре года, или вы хотите перемен?" — добавил Маск.Ранее Маск заявлял, что Харрис станет катастрофой для США в случае победы на предстоящих президентских выборах. В частности, он предрекал, что американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты. Он также высказывал недоумение, почему Харрис только обещает исправить якобы "работающую" экономическую политику американского президента Джо Байдена, но не берется за ее исправление прямо сейчас. Помимо этого, Маск обвинял Харрис во лжи и заявлял, что США нуждаются в таком президенте, который сможет говорить и отвечать на вопросы без помощи телесуфлера. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/tramp-1971988818.html
https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html
https://ria.ru/20240910/mask-1971745241.html
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в мире, технологии, сша, камала харрис, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск оценил результаты дебатов между Харрис и Трампом

Маск: Харрис превзошла ожидания на дебатах, но Трамп справится с работой лучше

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис "превзошла ожидания" многих в ходе дебатов с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом, при этом он высказал мнение, что Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.
Маск также подчеркнул, что не считает справедливым отношение модераторов дебатов к Трампу.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми
Вчера, 09:11
"Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, сегодня ночью Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов, я твердо верю, что Трамп справится гораздо лучше", — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.
Он также задался вопросом, почему Харрис не продемонстрировала хорошую работу на посту вице-президента США, если она на это способна. По словам Маска, Харрис фактически уже управляет страной, поскольку действующий президент Джо Байден редко появляется на работе.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин съел бы Трампа на ланч, заявила Харрис
Вчера, 08:37
"Вопрос сводится к следующему: вы хотите, чтобы текущие тенденции сохранялись еще четыре года, или вы хотите перемен?" — добавил Маск.
Ранее Маск заявлял, что Харрис станет катастрофой для США в случае победы на предстоящих президентских выборах. В частности, он предрекал, что американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты. Он также высказывал недоумение, почему Харрис только обещает исправить якобы "работающую" экономическую политику американского президента Джо Байдена, но не берется за ее исправление прямо сейчас. Помимо этого, Маск обвинял Харрис во лжи и заявлял, что США нуждаются в таком президенте, который сможет говорить и отвечать на вопросы без помощи телесуфлера.
Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах
10 сентября, 08:49
 
В миреТехнологииСШАКамала ХаррисДональд ТрампИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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