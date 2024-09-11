https://ria.ru/20240911/debaty-1971986013.html

Захарова высказалась о дебатах в США

Захарова высказалась о дебатах в США - РИА Новости, 11.09.2024

Захарова высказалась о дебатах в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президентские дебаты в США с боксерским поединком на "Титанике". РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:57

2024-09-11T08:57

2024-09-11T08:57

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президентские дебаты в США с боксерским поединком на "Титанике". Накануне в США прошли первые дебаты экс-президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис - кандидатов от Республиканской и Демократической партий на предстоящих в ноябре выборах главы государства. "Сама постановка вопроса (кто победил на дебатах - ред.) - она какая-то диковатая. Давайте представим ситуацию по-другому, посмотрим на картину чуть шире. Вот "Титаник" - мощный, очень дорогой, раскрученный… На борту этого же "Титаника" происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она предложила представить, что после окончания такого матча люди обсуждают, кто победил. "Это имеет какое-то значение? До айсберга осталось 15 минут", - отметила Захарова. По ее оценке, США идут к катастрофе, а весь остальной мир пытается спастись. Кроме того, по мнению официального представителя МИД РФ, следить за дебатами в Соединенных Штатах нет смысла, поскольку американские политики не пытаются опереться на факты и не несут ответственности за свои слова. "Люди (кандидаты - ред.) говорят о том, что тут же опровергают сами. Либо опровергают ведущие этих дебатов… Мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова, никакой, никогда", - отметила Захарова. По ее мнению, мировую общественность волнуют эти дебаты, поскольку значительная их часть посвящена мировой повестке. "Кого, как и насколько (США - ред.) накажут в следующий раз - деньгами, политическими решениями, санкциями и так далее", - уточнила она.

https://ria.ru/20240911/kharris-1971983651.html

https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html

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сша, россия, мария захарова, дональд трамп, камала харрис