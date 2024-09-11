Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/dagestan-1972018627.html
В Дагестане полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами
В Дагестане полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами - РИА Новости, 11.09.2024
В Дагестане полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами
Четверо сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана задержаны по подозрению в связях с наркоторговцами, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:06
2024-09-11T11:06
происшествия
ногайский район
скфо
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 сен - РИА Новости. Четверо сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана задержаны по подозрению в связях с наркоторговцами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Задержали четырех сотрудников Ногайского РОВД за превышение должностных полномочий. Их подозревают в связях с торговцами наркотиками", – сказал собеседник агентства. Информированный источник РИА Новости уточнил, что "всё РОВД под подозрением". По его словам, преступление выявили сотрудники ФСБ, задержание проводили сотрудники главных управлений правоохранительных органов по СКФО. Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
https://ria.ru/20240905/mahachkala-1970929717.html
ногайский район
скфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ногайский район, скфо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ногайский район, СКФО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами

В Дагестане четырех полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 11 сен - РИА Новости. Четверо сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана задержаны по подозрению в связях с наркоторговцами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Задержали четырех сотрудников Ногайского РОВД за превышение должностных полномочий. Их подозревают в связях с торговцами наркотиками", – сказал собеседник агентства.
Информированный источник РИА Новости уточнил, что "всё РОВД под подозрением". По его словам, преступление выявили сотрудники ФСБ, задержание проводили сотрудники главных управлений правоохранительных органов по СКФО.
Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Махачкале арестовали двух полицейских по делу о гибели участника СВО
5 сентября, 22:38
 
ПроисшествияНогайский районСКФОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала