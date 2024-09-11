https://ria.ru/20240911/dagestan-1972018627.html

В Дагестане полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами

В Дагестане полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами - РИА Новости, 11.09.2024

В Дагестане полицейских заподозрили в связях с наркоторговцами

Четверо сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана задержаны по подозрению в связях с наркоторговцами, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:06

2024-09-11T11:06

2024-09-11T11:06

происшествия

ногайский район

скфо

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 11 сен - РИА Новости. Четверо сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана задержаны по подозрению в связях с наркоторговцами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Задержали четырех сотрудников Ногайского РОВД за превышение должностных полномочий. Их подозревают в связях с торговцами наркотиками", – сказал собеседник агентства. Информированный источник РИА Новости уточнил, что "всё РОВД под подозрением". По его словам, преступление выявили сотрудники ФСБ, задержание проводили сотрудники главных управлений правоохранительных органов по СКФО. Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.

https://ria.ru/20240905/mahachkala-1970929717.html

ногайский район

скфо

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происшествия, ногайский район, скфо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)