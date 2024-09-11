https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html

Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты

Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты - РИА Новости, 11.09.2024

Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты

Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник утром с миссией Polaris Dawn, достиг рекордной высоты в 1,4 тысячи километров,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:28

2024-09-11T06:28

2024-09-11T06:28

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земля

флорида

илон маск

spacex

наса

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник утром с миссией Polaris Dawn, достиг рекордной высоты в 1,4 тысячи километров, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. Во вторник утром по мск ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде. "Достижение разблокировано - апогей в 1400,7 километров", - написала SpaceX в своём аккаунте в социальной сети Х. Илон Маск, комментируя публикацию SpaceX, заявил, что астронавты корабля Crew Dragon в настоящее время находятся "дальше от Земли, чем любой другой человек за последние полвека". На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший миссию Polaris Dawn бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон. Ракета Falcon 9 вывела Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он поднялся на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей. Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.

https://ria.ru/20240802/peskov-1963606685.html

https://ria.ru/20240911/spacex-1971958803.html

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земля, флорида, илон маск, spacex, наса