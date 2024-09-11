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Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты - РИА Новости, 11.09.2024
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Наука
 
06:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html
Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты
Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты - РИА Новости, 11.09.2024
Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты
Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник утром с миссией Polaris Dawn, достиг рекордной высоты в 1,4 тысячи километров,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:28
2024-09-11T06:28
наука
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник утром с миссией Polaris Dawn, достиг рекордной высоты в 1,4 тысячи километров, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. Во вторник утром по мск ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде. "Достижение разблокировано - апогей в 1400,7 километров", - написала SpaceX в своём аккаунте в социальной сети Х. Илон Маск, комментируя публикацию SpaceX, заявил, что астронавты корабля Crew Dragon в настоящее время находятся "дальше от Земли, чем любой другой человек за последние полвека". На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший миссию Polaris Dawn бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон. Ракета Falcon 9 вывела Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он поднялся на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей. Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.
https://ria.ru/20240802/peskov-1963606685.html
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земля, флорида, илон маск, spacex, наса
Наука, Земля, Флорида, Илон Маск, SpaceX, НАСА
Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты

SpaceX: Crew Dragon с туристами достиг рекордной высоты в 1400 километров

© РИА Новости / NASA | Перейти в медиабанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / NASA
Перейти в медиабанк
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник утром с миссией Polaris Dawn, достиг рекордной высоты в 1,4 тысячи километров, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску.
Во вторник утром по мск ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде.
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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"Достижение разблокировано - апогей в 1400,7 километров", - написала SpaceX в своём аккаунте в социальной сети Х.
Илон Маск, комментируя публикацию SpaceX, заявил, что астронавты корабля Crew Dragon в настоящее время находятся "дальше от Земли, чем любой другой человек за последние полвека".
На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший миссию Polaris Dawn бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.
Ракета Falcon 9 вывела Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он поднялся на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей.
Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Экипаж Crew Dragon приступил к проведению первых этапов испытаний
Вчера, 00:47
 
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