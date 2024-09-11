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СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды - РИА Новости, 11.09.2024
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09:54 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/cnn-1971996555.html
СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды
СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды
Состоящий из преступников батальон ВСУ "Шквал" хочет пополнить ряды осужденными за убийство, сообщает CNN. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:54
2024-09-11T09:54
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Состоящий из преступников батальон ВСУ "Шквал" хочет пополнить ряды осужденными за убийство, сообщает CNN."Солдаты батальона "Шквал" рассказали телеканалу, что они запрашивают разрешение позволить преступникам, осужденным за убийство, присоединиться к их рядам, поскольку они считают, что они обладают навыками, нужными на поле боя", — говорится в материале.Кроме того, бывшие заключенные в рядах украинской армии рассказали журналистам о недостаточной подготовке перед отправкой на фронт, что создает проблемы для обороны.Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных.В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции республики Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
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в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды

CNN: состоящий из преступников батальон ВСУ хочет принять осужденных убийц

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Состоящий из преступников батальон ВСУ "Шквал" хочет пополнить ряды осужденными за убийство, сообщает CNN.
"Солдаты батальона "Шквал" рассказали телеканалу, что они запрашивают разрешение позволить преступникам, осужденным за убийство, присоединиться к их рядам, поскольку они считают, что они обладают навыками, нужными на поле боя", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Кроме того, бывшие заключенные в рядах украинской армии рассказали журналистам о недостаточной подготовке перед отправкой на фронт, что создает проблемы для обороны.
Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных.
В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции республики Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
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