https://ria.ru/20240911/cnn-1971996555.html

СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды

СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды - РИА Новости, 11.09.2024

СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды

Состоящий из преступников батальон ВСУ "Шквал" хочет пополнить ряды осужденными за убийство, сообщает CNN. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:54

2024-09-11T09:54

2024-09-11T09:54

в мире

украина

денис малюська

владимир зеленский

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Состоящий из преступников батальон ВСУ "Шквал" хочет пополнить ряды осужденными за убийство, сообщает CNN."Солдаты батальона "Шквал" рассказали телеканалу, что они запрашивают разрешение позволить преступникам, осужденным за убийство, присоединиться к их рядам, поскольку они считают, что они обладают навыками, нужными на поле боя", — говорится в материале.Кроме того, бывшие заключенные в рядах украинской армии рассказали журналистам о недостаточной подготовке перед отправкой на фронт, что создает проблемы для обороны.Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных.В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции республики Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20240911/forbes-1971988658.html

https://ria.ru/20240910/vsu-1971768514.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика