https://ria.ru/20240911/chvk-1971961770.html

Алаудинов раскрыл роль иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область

Алаудинов раскрыл роль иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 11.09.2024

Алаудинов раскрыл роль иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область

Представители иностранных частных военных компаний заводили украинских боевиков в Курскую область, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T02:05

2024-09-11T02:05

2024-09-11T02:18

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

россия

курская область

брянская область

нато

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КУРСКАЯ ОБЛ, 11 сен - РИА Новости. Представители иностранных частных военных компаний заводили украинских боевиков в Курскую область, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Сама операция изначально, когда противник заходил, она была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев, непосредственно комитет штабов блока НАТО эту операцию прорабатывал. Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и в том числе, я считаю, что среди них были реальные служащие войск НАТО", — заявил Алаудинов. Генерал добавил, что в атаке участвовало большое число иностранных наемниковюПодразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/kreml-1971806274.html

https://ria.ru/20240910/shoygu-1971769113.html

россия

курская область

брянская область

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апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, нато, вооруженные силы украины