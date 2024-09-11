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Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом - РИА Новости, 11.09.2024
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14:25 11.09.2024 (обновлено: 15:14 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/chernyshenko-1972092361.html
Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом
Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом - РИА Новости, 11.09.2024
Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом
Россия настроена на развитие широкого спектра сотрудничества с Вьетнамом в торгово-экономической и научно-технологической сферах, особое внимание к кооперации в РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:25
2024-09-11T15:14
россия
вьетнам
москва
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия настроена на развитие широкого спектра сотрудничества с Вьетнамом в торгово-экономической и научно-технологической сферах, особое внимание к кооперации в ТЭК, промпроизводстве, транспорте, телекоме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В Москве в среду проходит 25-е пленарное заседание межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем с российской стороны является Чернышенко, с вьетнамской - заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха. "Мы настроены на поступательное развитие широкого спектра сотрудничества в торгово-экономической и научно-технологической сферах. Уделяем особое внимание кооперации в топливно-энергетическом комплексе, промышленном производстве, в области транспорта, связи и телекоммуникаций. Понимаем важность системной работы над укреплением гуманитарных и культурных связей", - сказал Чернышенко в ходе заседания. По его словам, Россия готова работать над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития деловых связей между компаниями из РФ и Вьетнама, это основной драйвер роста и углубления двусторонних отношений.
https://ria.ru/20240902/obrazovanie-1969895118.html
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россия, вьетнам, москва, дмитрий чернышенко
Россия, Вьетнам, Москва, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом

Чернышенко: РФ настроена на развитие широкого спектра сотрудничества с Вьетнамом

© Фото : Правительство РоссииЗаместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха во время посещения Университета МИСИС. 11 сентября 2024
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха во время посещения Университета МИСИС. 11 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Правительство России
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха во время посещения Университета МИСИС. 11 сентября 2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия настроена на развитие широкого спектра сотрудничества с Вьетнамом в торгово-экономической и научно-технологической сферах, особое внимание к кооперации в ТЭК, промпроизводстве, транспорте, телекоме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Москве в среду проходит 25-е пленарное заседание межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем с российской стороны является Чернышенко, с вьетнамской - заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха.
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"Мы настроены на поступательное развитие широкого спектра сотрудничества в торгово-экономической и научно-технологической сферах. Уделяем особое внимание кооперации в топливно-энергетическом комплексе, промышленном производстве, в области транспорта, связи и телекоммуникаций. Понимаем важность системной работы над укреплением гуманитарных и культурных связей", - сказал Чернышенко в ходе заседания.
По его словам, Россия готова работать над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития деловых связей между компаниями из РФ и Вьетнама, это основной драйвер роста и углубления двусторонних отношений.
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РоссияВьетнамМоскваДмитрий Чернышенко
 
 
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