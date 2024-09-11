https://ria.ru/20240911/chernyshenko-1972092361.html

Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом

Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом - РИА Новости, 11.09.2024

Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом

Россия настроена на развитие широкого спектра сотрудничества с Вьетнамом в торгово-экономической и научно-технологической сферах, особое внимание к кооперации в РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:25

2024-09-11T14:25

2024-09-11T15:14

россия

вьетнам

москва

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972102347_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3bfb9ee7b0786a317afdf8e13779c724.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия настроена на развитие широкого спектра сотрудничества с Вьетнамом в торгово-экономической и научно-технологической сферах, особое внимание к кооперации в ТЭК, промпроизводстве, транспорте, телекоме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В Москве в среду проходит 25-е пленарное заседание межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем с российской стороны является Чернышенко, с вьетнамской - заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха. "Мы настроены на поступательное развитие широкого спектра сотрудничества в торгово-экономической и научно-технологической сферах. Уделяем особое внимание кооперации в топливно-энергетическом комплексе, промышленном производстве, в области транспорта, связи и телекоммуникаций. Понимаем важность системной работы над укреплением гуманитарных и культурных связей", - сказал Чернышенко в ходе заседания. По его словам, Россия готова работать над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития деловых связей между компаниями из РФ и Вьетнама, это основной драйвер роста и углубления двусторонних отношений.

https://ria.ru/20240902/obrazovanie-1969895118.html

https://ria.ru/20240910/natsproekty-1971766421.html

россия

вьетнам

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, москва, дмитрий чернышенко