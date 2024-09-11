https://ria.ru/20240911/chernigovskaya-1971964012.html

Академик Черниговская объяснила, что поможет человеку сохранить мир

Академик Черниговская объяснила, что поможет человеку сохранить мир - РИА Новости, 11.09.2024

Академик Черниговская объяснила, что поможет человеку сохранить мир

Человека отличает стремление выйти за пределы материального, появление религий, но улучшения в его нравственном облике не видно, а для сохранения мира надо... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T03:08

2024-09-11T03:08

2024-09-11T03:08

татьяна черниговская

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

катманду

россия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Человека отличает стремление выйти за пределы материального, появление религий, но улучшения в его нравственном облике не видно, а для сохранения мира надо развивать альтруизм, примеры которого можно видеть и у животных, рассказала в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская. Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "На международной конференции о сознании животных в Катманду Николас Хамфри (всемирно известный кембриджский нейропсихолог – ред.) продемонстрировал нам документальный фильм про обезьяну, которая спасает на рельсах другую обезьяну, потерявшую сознание: по сути проводит реанимационные процедуры, опускает ее в воду, трясет, колотит - и та оживает… Она (спасающая – ред.) же могла этого вообще не делать, а идти дальше по своим делам, орехи жевать или пудреницы воровать. Ее действия… говорят о том, что она знает, что хорошо и что плохо. У обезьяны есть картина мира, в которой нужно не допустить, чтобы погибла её подружка или просто другая обезьяна", - сказала Черниговская. По ее словам, "если у нас мир такой, что только б всех уничтожить, а самому выиграть, - тогда да, альтруизм не годится", "а если у нас мир другой, то альтруизм годится, и очень даже". "Развитие альтруизма – это единственный способ сохранить мир", - добавила Черниговская. Собеседница агентства отметила, что на земле нет культур или народов, у которых не было бы каких-нибудь религиозных представлений. "Кто в единого Бога верит, кто в идолов, кто в какую-то деревяшку, кто в предков, кто еще во что... Нам нужно выйти и за пределы материального мира, потому что для нас есть что-то ещё, более важное. Это какая-то, вероятно, очень глубокая такая характеристика именно человека. И я бы сказала, что это часть человеческого сознания", - сказала Черниговская. На вопрос, могут ли свои представления о Боге быть и у животных, по словам Черниговской, "полагается отвечать, что серьезная наука такими вещами не занимается, есть пределы безумных вопросов". "Но смелая и честная наука должна, по крайней мере, подумать и в эту сторону", - считает собеседница агентства. Кроме того, нейроученый предполагает, что "представления о добре и зле - это какие-то совсем базовые, фундаментальные настройки", поэтому даже собака просто так не укусит, а если нечаянно причинит боль, будет выглядеть виноватой и стремиться утешить. На вопрос, эволюционировал ли, улучшился ли со временем нравственный облик человечества, Черниговская ответила отрицательно. "Нет, абсолютно, я этого не вижу", - сказала собеседница агентства. Она напомнила о сравнительно недавних в масштабах человеческой истории жестокостях "красных кхмеров" или перерезании горла на камеры с последующей демонстрацией этого на экранах террористами. При этом Черниговская не исключает, что улучшение может быть в нашу эпоху благодаря развитию образования и массовых коммуникаций, дающих больше возможностей для просвещения, повышения осознанности и нравственности. "И такого рода конференции о сознании на самом деле играют большую роль в нравственном развитии человечества. Потому что после них просто так и на муравья не наступишь - постараешься обойти", - отметила нейроученый.

https://ria.ru/20240911/chernigovskaya-1971959283.html

https://ria.ru/20231214/ulyanov-1915665808.html

https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html

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татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, катманду, россия