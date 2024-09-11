https://ria.ru/20240911/chernigovskaya-1971959283.html

Академик Черниговская назвала возможность отказа от разработок ИИ нелепой

Академик Черниговская назвала возможность отказа от разработок ИИ нелепой - РИА Новости, 11.09.2024

Академик Черниговская назвала возможность отказа от разработок ИИ нелепой

Разговоры об отказе от разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) нереалистичны, потому что кто-то из конкурентов все равно не откажется, считает... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:57

2024-09-11T00:57

2024-09-11T00:57

татьяна черниговская

илон маск

иммануил кант

российская академия наук

катманду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156109/30/1561093054_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_aaa129ba3733ac0fd165eb775beea391.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Разговоры об отказе от разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) нереалистичны, потому что кто-то из конкурентов все равно не откажется, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости. Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Вот, выступает такой крупнейший игрок как Илон Маск - пишет письмо с предложением взять каникулы в разработках ИИ, чтобы подумать, и многие это письмо подписали. А очень значительная часть специалистов его не подписали - и знаете, почему? Они мотивировали это тем, что надо не каникулы брать, а вообще запретить ИИ, тотально. Потому что это жизненно опасная программа. Но на это есть ответ "конкурирующей фирмы": вы введете для себя тотальный запрет, откажетесь, а я – нет– и все. Поэтому говорить, что мы сейчас выдохнем и откажемся от этих опасных разработок, – нелепо, потому что кто-то не откажется", - сказала Черниговская. На вопрос, могут ли достижения в области биотехнологий, генетики, ИИ использоваться разными полюсами силы на геополитической арене для получения преимуществ над конкурентами, в военных целях, Черниговская ответила, что не сомневается, что "это так и есть". А отвечая на вопрос, можно ли трактовать библейскую историю о вкушении Евой с Адамом запретного плода от древа познания добра и зла – как начало науки, Черниговская отметила, что "ножиком можно сыра кусочек отрезать, а можно соседа убить – все зависит от того, как то или иное средство, в том числе достижение науки, использовать". "Вспомним Иммануила Канта, которому недавно исполнилось 300 лет и который говорил: звездное небо над головой и нравственный закон внутри! Воровать нельзя не потому, что тебя поймают и накажут, а потому что очень стыдно", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240910/soznanie-1971927326.html

https://ria.ru/20240910/ii-1971729108.html

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна черниговская , илон маск, иммануил кант, российская академия наук, катманду