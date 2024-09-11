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В Череповце заработала специальная система защиты от атак дронов - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/cherepovets-1972097922.html
В Череповце заработала специальная система защиты от атак дронов
В Череповце заработала специальная система защиты от атак дронов - РИА Новости, 11.09.2024
В Череповце заработала специальная система защиты от атак дронов
Специальная система защиты от атак дронов начала работать в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:17
2024-09-11T15:17
специальная военная операция на украине
технологии
череповец
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Специальная система защиты от атак дронов начала работать в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов. "В Череповце начала работу специальная система, которая "сбивает с толку" беспилотники. Сейчас это самая эффективная защита от атак дронов на стратегические объекты", - написал он в Telegram-канале. Германов отметил, что система, к сожалению, нарушает и нормальную работу всех устройств, использующих в своей работе координаты GPS. "Карты в смартфоне могут неверно определять ваше местоположение, спортивные трекеры вряд ли запишут весь маршрут бега, а квадрокоптер лучше не пытаться поднимать в небо. Он улетит, и скорее всего, навсегда. Такие прецеденты уже есть", - написал он. Также Германов пояснил, что в связи с запуском системы табло с прогнозом прибытия общественного транспорта могут показывать неверное время, а на картах могут отображаться не все автобусы. "За последние несколько недель мы все чаще слышим подобные вопросы и требования починить систему. Однако, это невозможно. Просто потому, что она не сломалась. Причина неверных прогнозов, либо пустых экранов табло - в другом", - отметил мэр. Он также попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием, если система навигации транспорта временно не работает. "Здесь важно обратить внимание, что средства радиоэлектронной борьбы не работают круглосуточно. Их включение зависит от складывающейся оперативной обстановки. Если вы увидели, что система навигации транспорта не работает, отнеситесь к этому с пониманием. Безопасность города - наш главный приоритет", - написал Германов.
https://ria.ru/20240807/oruzhie-1964645076.html
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технологии, череповец, gps, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Череповец, GPS, Россия
В Череповце заработала специальная система защиты от атак дронов

Мэр Германов: в Череповце заработала особая система защиты от атак дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДроны
Дроны - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Специальная система защиты от атак дронов начала работать в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов.
"В Череповце начала работу специальная система, которая "сбивает с толку" беспилотники. Сейчас это самая эффективная защита от атак дронов на стратегические объекты", - написал он в Telegram-канале.
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Германов отметил, что система, к сожалению, нарушает и нормальную работу всех устройств, использующих в своей работе координаты GPS.
"Карты в смартфоне могут неверно определять ваше местоположение, спортивные трекеры вряд ли запишут весь маршрут бега, а квадрокоптер лучше не пытаться поднимать в небо. Он улетит, и скорее всего, навсегда. Такие прецеденты уже есть", - написал он.
Также Германов пояснил, что в связи с запуском системы табло с прогнозом прибытия общественного транспорта могут показывать неверное время, а на картах могут отображаться не все автобусы.
"За последние несколько недель мы все чаще слышим подобные вопросы и требования починить систему. Однако, это невозможно. Просто потому, что она не сломалась. Причина неверных прогнозов, либо пустых экранов табло - в другом", - отметил мэр.
Он также попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием, если система навигации транспорта временно не работает.
"Здесь важно обратить внимание, что средства радиоэлектронной борьбы не работают круглосуточно. Их включение зависит от складывающейся оперативной обстановки. Если вы увидели, что система навигации транспорта не работает, отнеситесь к этому с пониманием. Безопасность города - наш главный приоритет", - написал Германов.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииЧереповецGPSРоссия
 
 
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