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Памфилова рассказала о признанных недействительными бюллетенях - РИА Новости, 11.09.2024
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14:37 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/byulleteni-1972096392.html
Памфилова рассказала о признанных недействительными бюллетенях
Памфилова рассказала о признанных недействительными бюллетенях - РИА Новости, 11.09.2024
Памфилова рассказала о признанных недействительными бюллетенях
В 9 субъектах России на 13 избирательных участках в ходе Единого дня голосования-2024 недействительными признаны 1575 избирательных бюллетеней, сообщила глава... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:37
2024-09-11T14:37
политика
россия
санкт-петербург
хабаровский край
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В 9 субъектах России на 13 избирательных участках в ходе Единого дня голосования-2024 недействительными признаны 1575 избирательных бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На текущий момент в 9 субъектах Российской Федерации… на 13 избирательных участках недействительными признаны 1575 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России. По ее словам, недействительными были признаны бюллетени в республиках Алтай, Бурятия, Марий Эл, Красноярском, Хабаровском краях, Воронежской, Московской и Челябинской областях, в городе Санкт-Петербурге. "Было превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакетов, над числом избирательных бюллетеней, указанных в акте, такое произошло в республике Марий Эл… Нарушение порядка уведомления наблюдателя при проведении голосования вне помещения для голосования произошло в Воронежской области, нарушение порядка работы с сейф-пакетом… - в Санкт-Петербурге, выдача избирательных бюллетеней без предъявления избирательного паспорта - в Санкт-Петербурге", - подчеркнула глава ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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политика, россия, санкт-петербург, хабаровский край, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова рассказала о признанных недействительными бюллетенях

В ходе ЕДГ-2024 недействительными признали 1575 бюллетеней в девяти субъектах

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевГолосование на участке №1779 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №1779 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Голосование на участке №1779 на выборах депутатов Мосгордумы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В 9 субъектах России на 13 избирательных участках в ходе Единого дня голосования-2024 недействительными признаны 1575 избирательных бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На текущий момент в 9 субъектах Российской Федерации… на 13 избирательных участках недействительными признаны 1575 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
По ее словам, недействительными были признаны бюллетени в республиках Алтай, Бурятия, Марий Эл, Красноярском, Хабаровском краях, Воронежской, Московской и Челябинской областях, в городе Санкт-Петербурге.
"Было превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакетов, над числом избирательных бюллетеней, указанных в акте, такое произошло в республике Марий Эл… Нарушение порядка уведомления наблюдателя при проведении голосования вне помещения для голосования произошло в Воронежской области, нарушение порядка работы с сейф-пакетом… - в Санкт-Петербурге, выдача избирательных бюллетеней без предъявления избирательного паспорта - в Санкт-Петербурге", - подчеркнула глава ЦИК.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Голосование на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года
Вчера, 12:15
 
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