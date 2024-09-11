https://ria.ru/20240911/byulleteni-1972096392.html

Памфилова рассказала о признанных недействительными бюллетенях

Памфилова рассказала о признанных недействительными бюллетенях - РИА Новости, 11.09.2024

Памфилова рассказала о признанных недействительными бюллетенях

В 9 субъектах России на 13 избирательных участках в ходе Единого дня голосования-2024 недействительными признаны 1575 избирательных бюллетеней, сообщила глава... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:37

2024-09-11T14:37

2024-09-11T14:37

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В 9 субъектах России на 13 избирательных участках в ходе Единого дня голосования-2024 недействительными признаны 1575 избирательных бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На текущий момент в 9 субъектах Российской Федерации… на 13 избирательных участках недействительными признаны 1575 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России. По ее словам, недействительными были признаны бюллетени в республиках Алтай, Бурятия, Марий Эл, Красноярском, Хабаровском краях, Воронежской, Московской и Челябинской областях, в городе Санкт-Петербурге. "Было превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакетов, над числом избирательных бюллетеней, указанных в акте, такое произошло в республике Марий Эл… Нарушение порядка уведомления наблюдателя при проведении голосования вне помещения для голосования произошло в Воронежской области, нарушение порядка работы с сейф-пакетом… - в Санкт-Петербурге, выдача избирательных бюллетеней без предъявления избирательного паспорта - в Санкт-Петербурге", - подчеркнула глава ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, санкт-петербург, хабаровский край, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024