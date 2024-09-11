https://ria.ru/20240911/bryansk-1972091317.html

День города в Брянске пройдет без салюта и парада

День города в Брянске пройдет без салюта и парада - РИА Новости, 11.09.2024

День города в Брянске пройдет без салюта и парада

День города в Брянске пройдет без салюта, парада и праздничных мероприятий в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:21

2024-09-11T14:21

2024-09-11T14:21

общество

брянск

брянская область

курская область

брянскэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. День города в Брянске пройдет без салюта, парада и праздничных мероприятий в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции, сообщили в пресс-службе городской администрации. "В этом году в областном центре на День города не станут проводить традиционные торжественные мероприятия. По причине КТО в областном центре отказались от проведения парада, не будет и праздничного салюта", – говорится в сообщении. День города в Брянске ежегодно празднуется 17 сентября. В мэрии отметили, что сейчас улицы Брянска украшают к торжеству флагами, бело-сине-красными триколорами, праздничными пилонами и конструкциями со звездами. На въезде в Фокинский район города расположили инсталляцию в виде буквы V, которую установила компания "Брянскэнерго". ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы Брянской области, а также запускают беспилотники со взрывчаткой. В Брянской, а также Белгородской и Курской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html

https://ria.ru/20240810/kto-1965315132.html

брянск

брянская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, брянск, брянская область, курская область, брянскэнерго, вооруженные силы украины