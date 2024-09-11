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День города в Брянске пройдет без салюта и парада - РИА Новости, 11.09.2024
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14:21 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/bryansk-1972091317.html
День города в Брянске пройдет без салюта и парада
День города в Брянске пройдет без салюта и парада - РИА Новости, 11.09.2024
День города в Брянске пройдет без салюта и парада
День города в Брянске пройдет без салюта, парада и праздничных мероприятий в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:21
2024-09-11T14:21
общество
брянск
брянская область
курская область
брянскэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. День города в Брянске пройдет без салюта, парада и праздничных мероприятий в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции, сообщили в пресс-службе городской администрации. "В этом году в областном центре на День города не станут проводить традиционные торжественные мероприятия. По причине КТО в областном центре отказались от проведения парада, не будет и праздничного салюта", – говорится в сообщении. День города в Брянске ежегодно празднуется 17 сентября. В мэрии отметили, что сейчас улицы Брянска украшают к торжеству флагами, бело-сине-красными триколорами, праздничными пилонами и конструкциями со звездами. На въезде в Фокинский район города расположили инсталляцию в виде буквы V, которую установила компания "Брянскэнерго". ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы Брянской области, а также запускают беспилотники со взрывчаткой. В Брянской, а также Белгородской и Курской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html
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общество, брянск, брянская область, курская область, брянскэнерго, вооруженные силы украины
Общество, Брянск, Брянская область, Курская область, Брянскэнерго, Вооруженные силы Украины
День города в Брянске пройдет без салюта и парада

День города в Брянске пройдет без салюта, парада и праздничных мероприятий

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. День города в Брянске пройдет без салюта, парада и праздничных мероприятий в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В этом году в областном центре на День города не станут проводить традиционные торжественные мероприятия. По причине КТО в областном центре отказались от проведения парада, не будет и праздничного салюта", – говорится в сообщении.
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День города в Брянске ежегодно празднуется 17 сентября. В мэрии отметили, что сейчас улицы Брянска украшают к торжеству флагами, бело-сине-красными триколорами, праздничными пилонами и конструкциями со звездами. На въезде в Фокинский район города расположили инсталляцию в виде буквы V, которую установила компания "Брянскэнерго".
ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы Брянской области, а также запускают беспилотники со взрывчаткой. В Брянской, а также Белгородской и Курской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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