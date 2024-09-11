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Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 11.09.2024 (обновлено: 00:08 12.09.2024)
https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ
Великобритания уже приняла решение позволить Украине наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России, но в ближайшие дни об этом официально не объявят,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-11T22:15
2024-09-12T00:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
в мире
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Великобритания уже приняла решение позволить Украине наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России, но в ближайшие дни об этом официально не объявят, утверждает газета The Guardian.&quot;Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России&quot;, — говорится в публикации.По данным СМИ, о решении не объявят публично в пятницу, когда премьер Британии Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее Минобороны королевства опровергло эту информацию.В свою очередь, газета Telegraph сообщала со ссылкой на источники в британском правительстве, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.Сам Байден ранее в среду заявил, что Штаты "прямо сейчас" прорабатывают вопрос о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Как сообщил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, Москва исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года. Тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
https://ria.ru/20240911/blinken-1972170888.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, В мире, Великобритания, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ

Guardian: Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow вглубь территории России

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Великобритания уже приняла решение позволить Украине наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России, но в ближайшие дни об этом официально не объявят, утверждает газета The Guardian.
«

"Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России", — говорится в публикации.

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По данным СМИ, о решении не объявят публично в пятницу, когда премьер Британии Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее Минобороны королевства опровергло эту информацию.
В свою очередь, газета Telegraph сообщала со ссылкой на источники в британском правительстве, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.
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Сам Байден ранее в среду заявил, что Штаты "прямо сейчас" прорабатывают вопрос о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Как сообщил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, Москва исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года. Тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины.
Глава дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Кремле допустили, что решение об ударах по России ATACMS уже принято
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВ миреВеликобританияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковСергей Лавров
 
 
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