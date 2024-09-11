https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html

Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ

Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2024

Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ

Великобритания уже приняла решение позволить Украине наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России, но в ближайшие дни об этом официально не объявят,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-11T22:15

2024-09-11T22:15

2024-09-12T00:08

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Великобритания уже приняла решение позволить Украине наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России, но в ближайшие дни об этом официально не объявят, утверждает газета The Guardian."Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России", — говорится в публикации.По данным СМИ, о решении не объявят публично в пятницу, когда премьер Британии Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее Минобороны королевства опровергло эту информацию.В свою очередь, газета Telegraph сообщала со ссылкой на источники в британском правительстве, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.Сам Байден ранее в среду заявил, что Штаты "прямо сейчас" прорабатывают вопрос о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Как сообщил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, Москва исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года. Тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.

https://ria.ru/20240911/blinken-1972170888.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972084390.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972052420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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