Глава МИД Британии пообещал 100-летнюю поддержку Украине
Глава МИД Британии Лэмми заявил о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины
© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в среду о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Соединенным Королевством.
"Мы говорили не только о военной поддержке. Мы продолжили разговор о санкциях, о гуманитарных нуждах, у нас была детальная беседа об энергетике... Был широкий спектр обсуждаемых тем о сильных союзах и о нашем обязательстве, обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе", - заявил Лэмми на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины.
Министр отметил, что он передаст премьер-министру Великобритании Киру Стармеру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям вглубь территории России.
Лэмми также озвучил тезисы из ранее распространенного британским правительством заявления о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины передаче Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.