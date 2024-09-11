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Глава МИД Британии пообещал 100-летнюю поддержку Украине - РИА Новости, 11.09.2024
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21:14 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/britaniya-1972178673.html
Глава МИД Британии пообещал 100-летнюю поддержку Украине
Глава МИД Британии пообещал 100-летнюю поддержку Украине - РИА Новости, 11.09.2024
Глава МИД Британии пообещал 100-летнюю поддержку Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в среду о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Соединенным Королевством. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:14
2024-09-11T21:14
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в среду о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Соединенным Королевством. "Мы говорили не только о военной поддержке. Мы продолжили разговор о санкциях, о гуманитарных нуждах, у нас была детальная беседа об энергетике... Был широкий спектр обсуждаемых тем о сильных союзах и о нашем обязательстве, обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе", - заявил Лэмми на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины. Министр отметил, что он передаст премьер-министру Великобритании Киру Стармеру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям вглубь территории России. Лэмми также озвучил тезисы из ранее распространенного британским правительством заявления о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины передаче Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240911/britaniya-1972149966.html
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в мире, украина, великобритания, киев, кир стармер, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Глава МИД Британии пообещал 100-летнюю поддержку Украине

Глава МИД Британии Лэмми заявил о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в среду о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Соединенным Королевством.
"Мы говорили не только о военной поддержке. Мы продолжили разговор о санкциях, о гуманитарных нуждах, у нас была детальная беседа об энергетике... Был широкий спектр обсуждаемых тем о сильных союзах и о нашем обязательстве, обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе", - заявил Лэмми на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Британии заявили о неизменной позиции по ударам Storm Shadow по России
Вчера, 17:55
Министр отметил, что он передаст премьер-министру Великобритании Киру Стармеру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям вглубь территории России.
Лэмми также озвучил тезисы из ранее распространенного британским правительством заявления о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины передаче Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине
Вчера, 17:40
 
В миреУкраинаВеликобританияКиевКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
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