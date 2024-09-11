https://ria.ru/20240911/britaniya-1972149966.html

В Британии заявили о неизменной позиции по ударам Storm Shadow по России

В Британии заявили о неизменной позиции по ударам Storm Shadow по России - РИА Новости, 11.09.2024

В Британии заявили о неизменной позиции по ударам Storm Shadow по России

Великобритания не меняла свою позицию по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, несмотря на сообщения в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:55

2024-09-11T17:55

2024-09-11T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

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джо байден

сша

storm shadow

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Великобритания не меняла свою позицию по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом, заявила в среду официальный представитель Даунинг-стрит, ее слова цитирует телеканал Sky News.Ранее газета Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Разрешение США необходимо, потому что эти ракеты используются в тандеме с американскими системами, писала газета без уточнения, о каких системах идёт речь. "Наша позиция не изменилась, однако мы всегда будем продолжать прислушиваться к украинцам", - сказала представитель Даунинг-стрит. По её словам, именно этим и займутся глава британского МИД Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину - выслушают позицию Киева. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года. Тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240911/kerten-1972148688.html

https://ria.ru/20240911/polsha-1972095660.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972052420.html

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в мире, россия, энтони блинкен, нато, джо байден, сша, storm shadow, вооруженные силы украины