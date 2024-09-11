https://ria.ru/20240911/britaniya-1972092135.html

В Британии оценили траты на восполнение арсеналов после поставок ВСУ

В Британии оценили траты на восполнение арсеналов после поставок ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024

В Британии оценили траты на восполнение арсеналов после поставок ВСУ

Великобритании придётся потратить 2,71 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,6 миллиарда долларов) на восполнение арсеналов после передачи Украине вооружения из... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:42

2024-09-11T14:42

2024-09-11T14:42

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Великобритании придётся потратить 2,71 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,6 миллиарда долларов) на восполнение арсеналов после передачи Украине вооружения из собственных запасов, следует из отчёта, опубликованного в среду на сайте Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO). "Министерство обороны оценивает, что стоимость замены переданного оборудования составляет 2,71 миллиарда фунтов стерлингов, которые будут потрачены... в период до 2030-2031 года", - говорится в документе. При этом на конец марта 2024 года стоимость самого вооружения, которое Британия передала Украине из своих запасов, составляла в разы меньше – всего 171,5 миллиона фунтов, сказано в отчёте. Такая разница в цифрах объясняется обесцениванием старого вооружения из-за его устаревания или износа, поясняет NAO. Кроме того, высокая стоимость восполнения арсеналов обуславливается тем, что в некоторых случаях министерство будет закупать не только аналогичное оружие, но и уже более продвинутые модели, отмечается в документе. Помимо передачи Украине вооружения из своих арсеналов Великобритания также использует механизм быстрых закупок, с учётом этого на март 2024 года британское минобороны предоставило Киеву оборудование на сумму в 2,59 миллиарда фунтов, сообщает управление. При этом отмечается, что с середины 2023 года Британия "резко сократила" число оружейных поставок Украине из собственных арсеналов, поскольку в противном случае это привело бы к "неприемлемым рискам" для боеготовности королевства. В общей сложности с января 2022 года по март 2025 Великобритания пообещала выделить Украине 7,8 миллиарда военной помощи, говорится в отчёте. Помощь Украине привела к росту расходов минобороны Британии на боевые и миротворческие операции: в 2022-2023 финансовом году ведомство потратило 2,9 миллиарда фунтов, что является самым высоким показателем с 2011-2012 годов во время развертывания британских войск в Афганистане, указывает NAO. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240906/rakety-1970944883.html

https://ria.ru/20240903/britanija-1970335987.html

https://ria.ru/20240818/britaniya-1966875516.html

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в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато, киев