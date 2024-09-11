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Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+ - РИА Новости, 11.09.2024
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11:18 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/briks-1972025182.html
Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+
Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+ - РИА Новости, 11.09.2024
Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+
Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+, сообщили РИА Новости в пресс-службе Литературного форума БРИКС. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:18
2024-09-11T11:18
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россия
бразилия
ильсур метшин
евгений попов
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брикс
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+, сообщили РИА Новости в пресс-службе Литературного форума БРИКС. "Одиннадцатого сентября в Казани на Литературном форуме БРИКС 2024 Россия выступила с инициативой создания ассоциации союза литераторов стран объединения БРИКС. Новый проект направлен на поддержку молодых талантов, продвижение литературных произведений на международной арене, а также создание условий для перевода и публикации произведений на языках стран-участниц", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что ассоциация станет платформой для сотрудничества и обмена идеями между писателями из Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и других стран. Инициатива России получила поддержку со стороны участников форума. Ассоциация станет важным шагом на пути к созданию общего литературного пространства, которое будет способствовать укреплению культурных связей и продвижению многообразия языков и культур. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что создание ассоциации литераторов стран БРИКС+ является важным шагом к объединению талантов и культур разных стран. "Проект не только откроет новые горизонты для творчества молодых авторов, но и позволит наладить прочные контакты между писателями, обогащая культурное наследие каждой страны-участника. Казань, как центр культурного разнообразия, приветствует эту инициативу и готова поддерживать талантливую молодежь на их пути к международной арене", - сказал он на открытии форума. Ассоциация планирует ежегодно организовывать литературные форумы и фестивали. Литературный форум БРИКС проходит в Казани с 11 по 13 сентября. Российскую сторону представляют писатели Игорь Волгин, Евгений Попов, Анастасия Строкина, Сергей Шаргунов и другие.
https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html
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казань, россия, бразилия, ильсур метшин, евгений попов, сергей шаргунов, брикс
Казань, Россия, Бразилия, Ильсур Метшин, Евгений Попов, Сергей Шаргунов, БРИКС
Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+

Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в Москве
Стела БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+, сообщили РИА Новости в пресс-службе Литературного форума БРИКС.
"Одиннадцатого сентября в Казани на Литературном форуме БРИКС 2024 Россия выступила с инициативой создания ассоциации союза литераторов стран объединения БРИКС. Новый проект направлен на поддержку молодых талантов, продвижение литературных произведений на международной арене, а также создание условий для перевода и публикации произведений на языках стран-участниц", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что ассоциация станет платформой для сотрудничества и обмена идеями между писателями из Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и других стран.
Инициатива России получила поддержку со стороны участников форума. Ассоциация станет важным шагом на пути к созданию общего литературного пространства, которое будет способствовать укреплению культурных связей и продвижению многообразия языков и культур.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что создание ассоциации литераторов стран БРИКС+ является важным шагом к объединению талантов и культур разных стран.
"Проект не только откроет новые горизонты для творчества молодых авторов, но и позволит наладить прочные контакты между писателями, обогащая культурное наследие каждой страны-участника. Казань, как центр культурного разнообразия, приветствует эту инициативу и готова поддерживать талантливую молодежь на их пути к международной арене", - сказал он на открытии форума.
Ассоциация планирует ежегодно организовывать литературные форумы и фестивали.
Литературный форум БРИКС проходит в Казани с 11 по 13 сентября. Российскую сторону представляют писатели Игорь Волгин, Евгений Попов, Анастасия Строкина, Сергей Шаргунов и другие.
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