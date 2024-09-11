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В Мурманской области сбили три беспилотника

В Мурманской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 11.09.2024

В Мурманской области сбили три беспилотника

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали три дрона в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:11

2024-09-11T14:11

2024-09-11T15:51

мурманская область

андрей чибис

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали три дрона в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале."Все три беспилотника в Мурманской области сбиты", — написал он.В среду утром губернатор сообщил, что область атаковали несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, в результате задержали несколько рейсов.По данным ряда Telegram-каналов, дроны якобы прилетели со стороны Норвегии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, переадресовал соответствующий вопрос к спецслужбам. Он также призвал журналистов не воспринимать как первоисточник сообщения "разных электронных средств массовой информации или около средств массовой информации".

https://ria.ru/20240911/minoborony-1972078454.html

мурманская область

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мурманская область, андрей чибис