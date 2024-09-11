"Начать войну". На Западе предупредили об опасном времени для России и НАТО
Боуз: угроза войны НАТО с Россией стала наиболее реальной за всю историю альянса
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Угроза войны между Россией и НАТО стала наиболее вероятной за все время существования североатлантического альянса, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Может ли НАТО начать с Россией войну, за которую она агитирует еще с 1950-х годов? Я считаю, что, к сожалению, эта перспектива стала гораздо более реальной, чем когда-либо за всю историю "Оборонительного альянса". Наступают опасные времена", — написал журналист в соцсети X.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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