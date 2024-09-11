Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО
Блинкен: НАТО четко дала Украине понять, что ее членство в альянсе неизбежно
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Страны НАТО дали четко понять, что членство Украины в НАТО неизбежно, и страна находится на пути вступления в альянс, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
"Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути", - сказал на пресс-конференции Блинкен, находящийся в эти дни с визитом в Киеве.
Вместе с тем, он отметил, что для вступления Украины в НАТО стране предстоит принять пакет необходимых реформ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00