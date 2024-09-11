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Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.09.2024
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20:30 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/blinken-1972174247.html
Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО
Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.09.2024
Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО
Страны НАТО дали четко понять, что членство Украины в НАТО неизбежно, и страна находится на пути вступления в альянс, заявил в среду госсекретарь Энтони... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:30
2024-09-11T20:30
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Страны НАТО дали четко понять, что членство Украины в НАТО неизбежно, и страна находится на пути вступления в альянс, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. "Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути", - сказал на пресс-конференции Блинкен, находящийся в эти дни с визитом в Киеве. Вместе с тем, он отметил, что для вступления Украины в НАТО стране предстоит принять пакет необходимых реформ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, энтони блинкен, нато, сша
В мире, Украина, Энтони Блинкен, НАТО, США
Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

Блинкен: НАТО четко дала Украине понять, что ее членство в альянсе неизбежно

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Страны НАТО дали четко понять, что членство Украины в НАТО неизбежно, и страна находится на пути вступления в альянс, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
"Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути", - сказал на пресс-конференции Блинкен, находящийся в эти дни с визитом в Киеве.
Вместе с тем, он отметил, что для вступления Украины в НАТО стране предстоит принять пакет необходимых реформ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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В миреУкраинаЭнтони БлинкенНАТОСША
 
 
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