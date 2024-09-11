https://ria.ru/20240911/blinken-1972174247.html

Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.09.2024

Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

Страны НАТО дали четко понять, что членство Украины в НАТО неизбежно, и страна находится на пути вступления в альянс, заявил в среду госсекретарь Энтони... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:30

2024-09-11T20:30

2024-09-11T20:30

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Страны НАТО дали четко понять, что членство Украины в НАТО неизбежно, и страна находится на пути вступления в альянс, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. "Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути", - сказал на пресс-конференции Блинкен, находящийся в эти дни с визитом в Киеве. Вместе с тем, он отметил, что для вступления Украины в НАТО стране предстоит принять пакет необходимых реформ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, энтони блинкен, нато, сша