https://ria.ru/20240911/blinken-1972170888.html

Блинкен обсудил с Киевом применение ВСУ дальнобойных ракет

Блинкен обсудил с Киевом применение ВСУ дальнобойных ракет - РИА Новости, 11.09.2024

Блинкен обсудил с Киевом применение ВСУ дальнобойных ракет

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину обсудил возможность применения Киевом дальнобойных ракет для ударов по России. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:02

2024-09-11T20:02

2024-09-11T21:29

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ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину обсудил возможность применения Киевом дальнобойных ракет для ударов по России."Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, <...> я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал", — заявил он на пресс-конференции в Киеве после встречи с украинским и британским коллегами.В то же время в Пентагоне заявили РИА Новости, что не стоит доверять сообщению, вышедшему накануне в издании Axios. Во вторник журналистка Джулигрейс Бруфке, ссылаясь на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, написала, что Блинкен во время визита на Украину передаст Киеву разрешение Вашингтона использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России."Мне не известно о каком-либо изменении в политике (США по разрешению ударов. — Прим. ред.). Я бы не стал доверять этому сообщению", — заявил представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.Во вторник Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не исключают возможности разрешить Украине наносить удары по России с использованием американских ракет ATACMS. В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают атаки ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером этот вопрос.В свою очередь, как написала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, американский президент может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение США на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.Сам Байден заявил, что Штаты "прямо сейчас" прорабатывают вопрос о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. При этом британская газета Financial Times сообщила, что в администрации американского лидера наблюдается раскол по этой теме.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по территории страны ракетами ATACMS уже принято, а в западных СМИ ведется "информационная кампания по его формализации". Он также указал, что Штаты и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлеченности в украинский конфликт. При этом в Кремле "не думают, что это получается". Он добавил, что ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972084390.html

https://ria.ru/20240911/ssha-1972169549.html

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в мире, вооруженные силы украины, сша, россия, энтони блинкен, джо байден, вооруженные силы рф