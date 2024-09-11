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Матвиенко вручила Кадырову благодарность председателя Совфеда

Матвиенко вручила Кадырову благодарность председателя Совфеда - РИА Новости, 11.09.2024

Матвиенко вручила Кадырову благодарность председателя Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову благодарность от своего имени за вклад в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:01

2024-09-11T17:01

2024-09-11T17:45

совет федерации рф

чеченская республика (чечня)

политика

валентина матвиенко

рамзан кадыров

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову благодарность от своего имени за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и добросовестный труд, передает корреспондент РИА Новости."Для меня также сегодня большая честь лично вручить вам благодарность Совета Федерации, палаты регионов, верхней палаты парламента за ваш такой благородный, добросовестный, многолетний труд и социально-экономическое развитие Чеченской Республики", - сказала Матвиенко, обращаясь к Кадырову в ходе пленарного заседания Всероссийского женского форума, проходящего в Грозном.Ранее Кадыров также вручил Матвиенко высший орден Чечни — орден имени Ахмата Кадырова. Матвиенко в среду находится в Чечне с рабочей поездкой.

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение в Грозном Валентине Матвиенко ордена имени Ахмата Кадырова Рамзан Кадыров в Грозном вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден имени Ахмата Кадырова, передает корреспондент РИА Новости 2024-09-11T17:01 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет федерации рф, чеченская республика (чечня), политика, валентина матвиенко, рамзан кадыров, видео, грозный