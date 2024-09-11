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Матвиенко вручила Кадырову благодарность председателя Совфеда
Матвиенко вручила Кадырову благодарность председателя Совфеда - РИА Новости, 11.09.2024
Матвиенко вручила Кадырову благодарность председателя Совфеда
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову благодарность от своего имени за вклад в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:01
2024-09-11T17:01
2024-09-11T17:45
совет федерации рф
чеченская республика (чечня)
политика
валентина матвиенко
рамзан кадыров
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову благодарность от своего имени за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и добросовестный труд, передает корреспондент РИА Новости."Для меня также сегодня большая честь лично вручить вам благодарность Совета Федерации, палаты регионов, верхней палаты парламента за ваш такой благородный, добросовестный, многолетний труд и социально-экономическое развитие Чеченской Республики", - сказала Матвиенко, обращаясь к Кадырову в ходе пленарного заседания Всероссийского женского форума, проходящего в Грозном.Ранее Кадыров также вручил Матвиенко высший орден Чечни — орден имени Ахмата Кадырова. Матвиенко в среду находится в Чечне с рабочей поездкой.
грозный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вручение в Грозном Валентине Матвиенко ордена имени Ахмата Кадырова
Рамзан Кадыров в Грозном вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден имени Ахмата Кадырова, передает корреспондент РИА Новости
2024-09-11T17:01
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, чеченская республика (чечня), политика, валентина матвиенко, рамзан кадыров, видео, грозный
Совет Федерации РФ, Чеченская республика (Чечня), Политика, Валентина Матвиенко, Рамзан Кадыров, Грозный
Матвиенко вручила Кадырову благодарность председателя Совфеда
ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову благодарность от своего имени за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и добросовестный труд, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-11T17:01
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PT0M20S
Матвиенко вручила Кадырову благодарность председателя Совфеда
Матвиенко вручила Кадырову благодарность за добросовестный труд