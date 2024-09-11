Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/bezhenka-1972028603.html
Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья
Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья - РИА Новости, 11.09.2024
Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья
Беженка из Глушковского района Курской области Любовь Дудкина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации они с мужем оказались в пунктах временного... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:33
2024-09-11T11:33
здоровье - общество
россия
москва
курская область
владимир путин
владимир ильичев
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971290688_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69bf69b5200c952e5671c3fc041cdb63.jpg
КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Беженка из Глушковского района Курской области Любовь Дудкина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации они с мужем оказались в пунктах временного размещения в разных городах, воссоединиться супругам, которые прожили вместе более 60 лет, помогли волонтеры из ПВР, организованного правительством Москвы. По словам Дудкиной, их село Самарка находится недалеко от граничащего с Украиной поселка Тёткино. "Конечно, мы все слышали, ракеты через нас летали. И солдаты нам сказали, что надо уезжать. Говорю мужу, что надо собираться. И вот приехал автобус, а (муж - ред.) не хочет садиться, но я ему сказала, чтобы не обижался, но я уеду", - рассказала Дудкина. Женщина добавила, что села в автобус и оказалась в ПВР, организованном правительством Москвы под Курском. Также московские власти взяли на себя полное обеспечение ПВР и заботу о людях. По ее словам, позже ее мужа, Владимира Ильича, забрал к себе старший сын. Через некоторое время 89-летний мужчина отправился в родное село проведать свой дом. Как раз в это время там были волонтеры, которые смогли уговорить старика эвакуироваться. "Мужа привезли в ПВР в другом городе Я тут, переживаю, ищу его, а он там тоже места себе не находит. Наши волонтеры в ПВР помогли отыскать. Приходит один из них, Илья, и говорит: нашли вашего дедушку. Потом привезли. Как мы плакали, обнимались. Теперь страшно друг от друга отходить", - рассказала Дудкина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html
https://ria.ru/20240908/pomosch-1971350068.html
https://ria.ru/20240910/bezhenka-1971734399.html
россия
москва
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971290688_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_6f350e04eb9b9accfd7b3588df670c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, москва, курская область, владимир путин, владимир ильичев, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Курская область, Владимир Путин, Владимир Ильичев, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья

Курская беженка рассказала, как воссоединилась с мужем во время эвакуации

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВстреча беженцев из Курской области на железнодорожном вокзале Волгоград-1
Встреча беженцев из Курской области на железнодорожном вокзале Волгоград-1 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Встреча беженцев из Курской области на железнодорожном вокзале Волгоград-1. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Беженка из Глушковского района Курской области Любовь Дудкина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации они с мужем оказались в пунктах временного размещения в разных городах, воссоединиться супругам, которые прожили вместе более 60 лет, помогли волонтеры из ПВР, организованного правительством Москвы.
По словам Дудкиной, их село Самарка находится недалеко от граничащего с Украиной поселка Тёткино.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске
8 августа, 16:34
"Конечно, мы все слышали, ракеты через нас летали. И солдаты нам сказали, что надо уезжать. Говорю мужу, что надо собираться. И вот приехал автобус, а (муж - ред.) не хочет садиться, но я ему сказала, чтобы не обижался, но я уеду", - рассказала Дудкина.
Женщина добавила, что села в автобус и оказалась в ПВР, организованном правительством Москвы под Курском. Также московские власти взяли на себя полное обеспечение ПВР и заботу о людях.
По ее словам, позже ее мужа, Владимира Ильича, забрал к себе старший сын. Через некоторое время 89-летний мужчина отправился в родное село проведать свой дом. Как раз в это время там были волонтеры, которые смогли уговорить старика эвакуироваться.
"Мужа привезли в ПВР в другом городе Я тут, переживаю, ищу его, а он там тоже места себе не находит. Наши волонтеры в ПВР помогли отыскать. Приходит один из них, Илья, и говорит: нашли вашего дедушку. Потом привезли. Как мы плакали, обнимались. Теперь страшно друг от друга отходить", - рассказала Дудкина.
Пункт временного размещения для жителей приграничных районов Курской области в Орловской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Православные волонтеры помогают курским беженцам найти жилье
8 сентября, 07:02
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Вид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Беженка из курского Льгова рассказала об условиях в ПВР при монастыре
10 сентября, 05:53
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваКурская областьВладимир ПутинВладимир ИльичевВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала