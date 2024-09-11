https://ria.ru/20240911/bezhenka-1972028603.html

Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья

Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья - РИА Новости, 11.09.2024

Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья

Беженка из Глушковского района Курской области Любовь Дудкина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации они с мужем оказались в пунктах временного... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:33

2024-09-11T11:33

2024-09-11T11:33

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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Беженка из Глушковского района Курской области Любовь Дудкина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации они с мужем оказались в пунктах временного размещения в разных городах, воссоединиться супругам, которые прожили вместе более 60 лет, помогли волонтеры из ПВР, организованного правительством Москвы. По словам Дудкиной, их село Самарка находится недалеко от граничащего с Украиной поселка Тёткино. "Конечно, мы все слышали, ракеты через нас летали. И солдаты нам сказали, что надо уезжать. Говорю мужу, что надо собираться. И вот приехал автобус, а (муж - ред.) не хочет садиться, но я ему сказала, чтобы не обижался, но я уеду", - рассказала Дудкина. Женщина добавила, что села в автобус и оказалась в ПВР, организованном правительством Москвы под Курском. Также московские власти взяли на себя полное обеспечение ПВР и заботу о людях. По ее словам, позже ее мужа, Владимира Ильича, забрал к себе старший сын. Через некоторое время 89-летний мужчина отправился в родное село проведать свой дом. Как раз в это время там были волонтеры, которые смогли уговорить старика эвакуироваться. "Мужа привезли в ПВР в другом городе Я тут, переживаю, ищу его, а он там тоже места себе не находит. Наши волонтеры в ПВР помогли отыскать. Приходит один из них, Илья, и говорит: нашли вашего дедушку. Потом привезли. Как мы плакали, обнимались. Теперь страшно друг от друга отходить", - рассказала Дудкина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html

https://ria.ru/20240908/pomosch-1971350068.html

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здоровье - общество, россия, москва, курская область, владимир путин, владимир ильичев, валерий герасимов, вооруженные силы украины