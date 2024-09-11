https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1972026941.html
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область - РИА Новости, 11.09.2024
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область
Налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:26
2024-09-11T11:26
2024-09-11T11:41
мурманская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572587016_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_939233ea8d91b2a0963edac9de62ce1a.jpg
МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются. А ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников", - сказал Чибис, призывая жителей доверять официальной информации и быть бдительными.Росавиация в среду утром сообщила о временных ограничениях, которые введены на работу аэропорта Мурманска и Апатитов. Согласно данным онлайн-табло, задерживается несколько рейсов.
https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572587016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6f0d322c80e4a8c0d658b39d3fccd03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, происшествия
Мурманская область, Происшествия
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область, работает ПВО