https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1972026941.html

Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область

Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область - РИА Новости, 11.09.2024

Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область

Налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:26

2024-09-11T11:26

2024-09-11T11:41

мурманская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572587016_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_939233ea8d91b2a0963edac9de62ce1a.jpg

МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются. А ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников", - сказал Чибис, призывая жителей доверять официальной информации и быть бдительными.Росавиация в среду утром сообщила о временных ограничениях, которые введены на работу аэропорта Мурманска и Апатитов. Согласно данным онлайн-табло, задерживается несколько рейсов.

https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мурманская область, происшествия