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Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область - РИА Новости, 11.09.2024
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11:26 11.09.2024 (обновлено: 11:41 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1972026941.html
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область - РИА Новости, 11.09.2024
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область
Налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:26
2024-09-11T11:41
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются. А ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников", - сказал Чибис, призывая жителей доверять официальной информации и быть бдительными.Росавиация в среду утром сообщила о временных ограничениях, которые введены на работу аэропорта Мурманска и Апатитов. Согласно данным онлайн-табло, задерживается несколько рейсов.
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мурманская область, происшествия
Мурманская область, Происшествия
Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область

Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область, работает ПВО

© РИА Новости / Илья ТиминМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются. А ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников", - сказал Чибис, призывая жителей доверять официальной информации и быть бдительными.
Росавиация в среду утром сообщила о временных ограничениях, которые введены на работу аэропорта Мурманска и Апатитов. Согласно данным онлайн-табло, задерживается несколько рейсов.
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