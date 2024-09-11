https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины - РИА Новости, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
Вчерашняя ночная массированная атака украинскими ударными дронами по нескольким регионам России в очередной раз привлекла внимание к вопросу эффективности... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:00
2024-09-11T08:00
2024-09-11T08:06
аналитика
безопасность
технологии
израиль
россия
украина
вооруженные силы украины
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971913698_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_7a13abfa906b690ff4e776bb723c25d5.jpg
Вчерашняя ночная массированная атака украинскими ударными дронами по нескольким регионам России в очередной раз привлекла внимание к вопросу эффективности противодействия все более изощренным системам врага, применяемым во все большем количестве.В свое время Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков писал: "Тяжкое горе ожидает ту страну, которая окажется неспособна отразить удар с воздуха". Военная необходимость сейчас приводит нас к тем же выводам (в части поддержания сплошной, интегрированной, глубокоэшелонированной ПВО с несколькими рубежами обороны, включающими "гражданскую ПВО"), но уже на совершенно новом уровне угроз — и наше руководство и армия успешно и ускоренно идут по этому пути, несмотря на все вызовы и трудности.Западные центры психологических операций системно продвигают нарратив о безусловном преимуществе западных систем ПВО, пытаясь сформировать ощущение беспомощности и отсталости наших средств нападения и защиты, а с тем — недовольство населения мерами, принимаемыми властями и руководством Вооруженных сил России.В частности, уже много лет продвигается пример "самой совершенной в мире и неуязвимой" системы ПВО Израиля "Железный купол", где утверждается, что она имеет эффективность в "90-99%". Однако факты говорят совершенно о другом.В докладе, опубликованном в американском издании Journal of Global Security Studies после анализа эффективности израильских ПВО во время двух крупных атак со стороны "Хезболлы", эксперты пришли к выводу, что реальные возможности Iron Dome — не более 32%. Эксперты Массачусетского технологического института пошли даже дальше: они утверждают, что фактическая эффективность израильской ПВО "в лучшем случае четыре или пять процентов". Российские эксперты оказались чуть щедрее и дают "Железному куполу" 10-15%, притом что ПВО считается достаточно хорошей при ее эффективности в 50-60%.При этом надо понимать, что Израиль защищает очень компактную территорию (половина Московской области), сверхнасыщенную самыми современными и технологичными средствами отражения угроз с воздуха, на которые выделяются совершенно баснословные средства, и что атаки на Израиль ведутся совершенно предсказуемо и с использованием устаревших ракет с давно известными характеристиками. Даже в этом случае система ПВО страны остается очаговой, то есть сплошной защиты нет (подтверждением чему являются примеры массовой эвакуации целых населенных пунктов при угрозе нападения), а сами комплексы системы работают чрезвычайно нестабильно — есть масса видео с кувыркающимися и взрывающимися где попало ракетами Iron Dome.Такой же "выставкой достижений народного хозяйства" в области ПВО Запад планировал сделать и Украину, где после фактического уничтожения нашей армией всего постсоветского арсенала оборонительные порядки ВСУ начали насыщаться опять же "лучшими в мире" системами вроде американских Patriot и немецких IRIS-Т.С самого начала СВО западные источники утверждали, что русские ракеты сделаны чуть ли не из картона и храбрые украинцы сбивают их с закрытыми глазами: например, в 2022 году издание Reuters утверждало, что не менее 60% российских ракет либо летят не туда, либо взрываются в полете, либо не взрываются вовсе, а остальные 100500% уже сбиваются одной левой.Не так давно украинское издание привело анализ мощных украинских же экспертов, которые зафиксировали, что "эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%". По совершенно случайному совпадению те же цифры озвучил 5 сентября канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на церемонии передачи бундесверу первого из шести заказанных комплектов ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, где он заявил, что на Украине ранее поставленными немецкими комплексами сбито 250 российских крылатых и баллистических ракет и беспилотников, а показатель попаданий составляет якобы 95%.С учетом просто тотального информационного железного занавеса, поставленного на Украине в отношении любых потерь и разрушений, даже далекому от военных вопросов наблюдателю очевидно, что это абсолютная ложь, от которой покраснел бы сам Геббельс. В недавнем отчете Генерального штаба Украины об эффективности своей ПВО даже при неограниченном использовании совы и глобуса нарисовались совсем другие цифры: 29% при уничтожении ракет и 66% при уничтожении беспилотников (но и это их мечты).По данным авторитетного отечественного проекта Lost Armour, специализирующегося на поиске информации о военных потерях на основе открытой и подтвержденной информации, официальные цифры Киева раздуты в разы. Свежий пример: вчера премьер Украины Шмыгаль заявил, что все ТЭЦ, питавшие Харьков, уничтожены русскими, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. Если эффективность украинской ПВО 95%, то куда она вдруг отлучилась от Харькова?Наши военные сводки просто пестрят отчетами о все новых военных и инфраструктурных объектах, уничтожаемых на Украине каждый божий день, в то время как Киев и Запад рисуют вдохновляющие проценты. Один из примеров — недавний успешный удар наших ВКС по учебному центру по подготовке специалистов РЭБ и операторов беспилотников в Полтаве. Шок от удара до сих пор распространяется по Западу, и связан он даже не с огромным количеством одноразовых потерь сверхвостребованных в ВСУ специалистов (более 1000 человек, а также десятки офицеров НАТО), а с тем, что и в ВСУ, и в НАТО были на 1000% процентов уверены, что этот объект полностью защищен всевозможными западными средствами ПВО. Но наши "Искандеры" не знали, что этот объект неуязвим, и сровняли его с землей.Что касается эффективности российских сил ПВО, то мы традиционно не выпячиваем их результативность. Наверное, каждый из нас в курсе вчерашней атаки, в результате которой из 144 беспилотников были сбиты 140, а четыре врезались в жилые дома. По мнению экспертов, эти "попадания" — побочный эффект провалившейся атаки, которая ставила перед собой проверку новых маршрутов к значимым военным и инфраструктурным объектам в обход известных врагу узлов российской ПВО. При этом мы почему-то не говорим о том, что почти каждый день наша армия успешно отражает все более массированные налеты — но если попаданий и разрушений нет, то и обсуждать вроде как нечего.По мнению американского издания Breaking Defense, русская ПВО имеет самую высокую эффективность в мире — не менее 90%. Ни одна страна в мире, ни одна армия в мире такой эффективности не имеет.Но, по мнению основателя OSINT-ресурса Lost Armour Сергея Ситницкого, эффективная ПВО не начинается с уничтожения ракет или беспилотников врага — она ими заканчивается, то есть это последний рубеж: "Нам нужно совершенно беспощадно выявлять и уничтожать силы воздушного нападения ВСУ еще на земле — там, где их производят и складируют, а не ждать, когда все это полетит в нашу сторону. Надо избавиться от иллюзий, что нам нужно что-то сохранить на Украине "для будущего использования". Надо уничтожать все: абсолютно все, что еще там работает, работает против нас. И мы делаем это все лучше и лучше".Если у нас, как всегда, нет пророков в своем отечестве, приведем цитату израильского эксперта Ари Сахера из U.S. Israel Education Association, касающуюся эффективности ПВО Израиля и ее будущего: "Эти системы (Iron Dome) — не окончательное решение для обороны Израиля. ПВО не выигрывает войны. Войны всегда будут выигрываться навязыванием своей воли противнику". Иными словами, лучшая защита — это нападение.Однако нужно исходить из того, что как масштаб атак, так и возможности используемого оружия со стороны врага будут только нарастать. А это значит, что будет нарастать и значимость развития отечественной ПВО — в первую очередь увеличение количества и качества атакующих и защитных систем, которые прямо сейчас производятся нашим ВПК в три смены и используются нашими доблестными воинами каждый день и каждую ночь.Работайте, братья. Вы — лучшие.
https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
https://ria.ru/20240910/ataka-1971843283.html
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, безопасность, технологии, израиль, россия, украина, вооруженные силы украины, олаф шольц, нато, хезболла
Аналитика, Безопасность, Технологии, Израиль, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц, НАТО, Хезболла
Вчерашняя ночная массированная атака украинскими ударными дронами по нескольким регионам России в очередной раз привлекла внимание к вопросу эффективности противодействия все более изощренным системам врага, применяемым во все большем количестве.
В свое время Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков писал: "Тяжкое горе ожидает ту страну, которая окажется неспособна отразить удар с воздуха". Военная необходимость сейчас приводит нас к тем же выводам (в части поддержания сплошной, интегрированной, глубокоэшелонированной ПВО с несколькими рубежами обороны, включающими "гражданскую ПВО"), но уже на совершенно новом уровне угроз — и наше руководство и армия успешно и ускоренно идут по этому пути, несмотря на все вызовы и трудности.
Западные центры психологических операций системно продвигают нарратив о безусловном преимуществе западных систем ПВО, пытаясь сформировать ощущение беспомощности и отсталости наших средств нападения и защиты, а с тем — недовольство населения мерами, принимаемыми властями и руководством Вооруженных сил России.
В частности, уже много лет продвигается пример "самой совершенной в мире и неуязвимой" системы ПВО Израиля
"Железный купол", где утверждается, что она имеет эффективность в "90-99%". Однако факты говорят совершенно о другом.
В докладе, опубликованном в американском издании Journal of Global Security Studies после анализа эффективности израильских ПВО во время двух крупных атак со стороны "Хезболлы
", эксперты пришли к выводу, что реальные возможности Iron Dome — не более 32%. Эксперты Массачусетского технологического института
пошли даже дальше: они утверждают, что фактическая эффективность израильской ПВО "в лучшем случае четыре или пять процентов". Российские эксперты оказались чуть щедрее и дают "Железному куполу" 10-15%, притом что ПВО считается достаточно хорошей при ее эффективности в 50-60%.
При этом надо понимать, что Израиль защищает очень компактную территорию (половина Московской области
), сверхнасыщенную самыми современными и технологичными средствами отражения угроз с воздуха, на которые выделяются совершенно баснословные средства, и что атаки на Израиль ведутся совершенно предсказуемо и с использованием устаревших ракет с давно известными характеристиками. Даже в этом случае система ПВО страны остается очаговой, то есть сплошной защиты нет (подтверждением чему являются примеры массовой эвакуации целых населенных пунктов при угрозе нападения), а сами комплексы системы работают чрезвычайно нестабильно — есть масса видео с кувыркающимися и взрывающимися где попало ракетами Iron Dome.
Такой же "выставкой достижений народного хозяйства" в области ПВО Запад планировал сделать и Украину, где после фактического уничтожения нашей армией всего постсоветского арсенала оборонительные порядки ВСУ
начали насыщаться опять же "лучшими в мире" системами вроде американских Patriot и немецких IRIS-Т.
С самого начала СВО западные источники утверждали, что русские ракеты сделаны чуть ли не из картона и храбрые украинцы сбивают их с закрытыми глазами: например, в 2022 году издание Reuters утверждало, что не менее 60% российских ракет либо летят не туда, либо взрываются в полете, либо не взрываются вовсе, а остальные 100500% уже сбиваются одной левой.
Не так давно украинское издание привело анализ мощных украинских же экспертов, которые зафиксировали, что "эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%". По совершенно случайному совпадению те же цифры озвучил 5 сентября канцлер Германии Олаф Шольц
, выступая на церемонии передачи бундесверу
первого из шести заказанных комплектов ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, где он заявил, что на Украине ранее поставленными немецкими комплексами сбито 250 российских крылатых и баллистических ракет и беспилотников, а показатель попаданий составляет якобы 95%.
С учетом просто тотального информационного железного занавеса, поставленного на Украине в отношении любых потерь и разрушений, даже далекому от военных вопросов наблюдателю очевидно, что это абсолютная ложь, от которой покраснел бы сам Геббельс. В недавнем отчете Генерального штаба Украины об эффективности своей ПВО даже при неограниченном использовании совы и глобуса нарисовались совсем другие цифры: 29% при уничтожении ракет и 66% при уничтожении беспилотников (но и это их мечты).
По данным авторитетного отечественного проекта Lost Armour, специализирующегося на поиске информации о военных потерях на основе открытой и подтвержденной информации, официальные цифры Киева
раздуты в разы. Свежий пример: вчера премьер Украины Шмыгаль заявил, что все ТЭЦ, питавшие Харьков
, уничтожены русскими, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. Если эффективность украинской ПВО 95%, то куда она вдруг отлучилась от Харькова?
Наши военные сводки просто пестрят отчетами о все новых военных и инфраструктурных объектах, уничтожаемых на Украине каждый божий день, в то время как Киев и Запад рисуют вдохновляющие проценты. Один из примеров — недавний успешный удар наших ВКС
по учебному центру по подготовке специалистов РЭБ и операторов беспилотников в Полтаве
. Шок от удара до сих пор распространяется по Западу, и связан он даже не с огромным количеством одноразовых потерь сверхвостребованных в ВСУ специалистов (более 1000 человек, а также десятки офицеров НАТО
), а с тем, что и в ВСУ, и в НАТО были на 1000% процентов уверены, что этот объект полностью защищен всевозможными западными средствами ПВО. Но наши "Искандеры" не знали, что этот объект неуязвим, и сровняли его с землей.
Что касается эффективности российских сил ПВО, то мы традиционно не выпячиваем их результативность. Наверное, каждый из нас в курсе вчерашней атаки, в результате которой из 144 беспилотников были сбиты 140, а четыре врезались в жилые дома. По мнению экспертов, эти "попадания" — побочный эффект провалившейся атаки, которая ставила перед собой проверку новых маршрутов к значимым военным и инфраструктурным объектам в обход известных врагу узлов российской ПВО. При этом мы почему-то не говорим о том, что почти каждый день наша армия успешно отражает все более массированные налеты — но если попаданий и разрушений нет, то и обсуждать вроде как нечего.
По мнению американского издания Breaking Defense, русская ПВО имеет самую высокую эффективность в мире — не менее 90%. Ни одна страна в мире, ни одна армия в мире такой эффективности не имеет.
Но, по мнению основателя OSINT-ресурса Lost Armour Сергея Ситницкого, эффективная ПВО не начинается с уничтожения ракет или беспилотников врага — она ими заканчивается, то есть это последний рубеж: "Нам нужно совершенно беспощадно выявлять и уничтожать силы воздушного нападения ВСУ еще на земле — там, где их производят и складируют, а не ждать, когда все это полетит в нашу сторону. Надо избавиться от иллюзий, что нам нужно что-то сохранить на Украине "для будущего использования". Надо уничтожать все: абсолютно все, что еще там работает, работает против нас. И мы делаем это все лучше и лучше".
Если у нас, как всегда, нет пророков в своем отечестве, приведем цитату израильского эксперта Ари Сахера из U.S. Israel Education Association, касающуюся эффективности ПВО Израиля и ее будущего: "Эти системы (Iron Dome) — не окончательное решение для обороны Израиля. ПВО не выигрывает войны. Войны всегда будут выигрываться навязыванием своей воли противнику". Иными словами, лучшая защита — это нападение.
Однако нужно исходить из того, что как масштаб атак, так и возможности используемого оружия со стороны врага будут только нарастать. А это значит, что будет нарастать и значимость развития отечественной ПВО — в первую очередь увеличение количества и качества атакующих и защитных систем, которые прямо сейчас производятся нашим ВПК в три смены и используются нашими доблестными воинами каждый день и каждую ночь.
Работайте, братья. Вы — лучшие.