https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины

Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины - РИА Новости, 11.09.2024

Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины

Вчерашняя ночная массированная атака украинскими ударными дронами по нескольким регионам России в очередной раз привлекла внимание к вопросу эффективности... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:00

2024-09-11T08:00

2024-09-11T08:06

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Вчерашняя ночная массированная атака украинскими ударными дронами по нескольким регионам России в очередной раз привлекла внимание к вопросу эффективности противодействия все более изощренным системам врага, применяемым во все большем количестве.В свое время Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков писал: "Тяжкое горе ожидает ту страну, которая окажется неспособна отразить удар с воздуха". Военная необходимость сейчас приводит нас к тем же выводам (в части поддержания сплошной, интегрированной, глубокоэшелонированной ПВО с несколькими рубежами обороны, включающими "гражданскую ПВО"), но уже на совершенно новом уровне угроз — и наше руководство и армия успешно и ускоренно идут по этому пути, несмотря на все вызовы и трудности.Западные центры психологических операций системно продвигают нарратив о безусловном преимуществе западных систем ПВО, пытаясь сформировать ощущение беспомощности и отсталости наших средств нападения и защиты, а с тем — недовольство населения мерами, принимаемыми властями и руководством Вооруженных сил России.В частности, уже много лет продвигается пример "самой совершенной в мире и неуязвимой" системы ПВО Израиля "Железный купол", где утверждается, что она имеет эффективность в "90-99%". Однако факты говорят совершенно о другом.В докладе, опубликованном в американском издании Journal of Global Security Studies после анализа эффективности израильских ПВО во время двух крупных атак со стороны "Хезболлы", эксперты пришли к выводу, что реальные возможности Iron Dome — не более 32%. Эксперты Массачусетского технологического института пошли даже дальше: они утверждают, что фактическая эффективность израильской ПВО "в лучшем случае четыре или пять процентов". Российские эксперты оказались чуть щедрее и дают "Железному куполу" 10-15%, притом что ПВО считается достаточно хорошей при ее эффективности в 50-60%.При этом надо понимать, что Израиль защищает очень компактную территорию (половина Московской области), сверхнасыщенную самыми современными и технологичными средствами отражения угроз с воздуха, на которые выделяются совершенно баснословные средства, и что атаки на Израиль ведутся совершенно предсказуемо и с использованием устаревших ракет с давно известными характеристиками. Даже в этом случае система ПВО страны остается очаговой, то есть сплошной защиты нет (подтверждением чему являются примеры массовой эвакуации целых населенных пунктов при угрозе нападения), а сами комплексы системы работают чрезвычайно нестабильно — есть масса видео с кувыркающимися и взрывающимися где попало ракетами Iron Dome.Такой же "выставкой достижений народного хозяйства" в области ПВО Запад планировал сделать и Украину, где после фактического уничтожения нашей армией всего постсоветского арсенала оборонительные порядки ВСУ начали насыщаться опять же "лучшими в мире" системами вроде американских Patriot и немецких IRIS-Т.С самого начала СВО западные источники утверждали, что русские ракеты сделаны чуть ли не из картона и храбрые украинцы сбивают их с закрытыми глазами: например, в 2022 году издание Reuters утверждало, что не менее 60% российских ракет либо летят не туда, либо взрываются в полете, либо не взрываются вовсе, а остальные 100500% уже сбиваются одной левой.Не так давно украинское издание привело анализ мощных украинских же экспертов, которые зафиксировали, что "эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%". По совершенно случайному совпадению те же цифры озвучил 5 сентября канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на церемонии передачи бундесверу первого из шести заказанных комплектов ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, где он заявил, что на Украине ранее поставленными немецкими комплексами сбито 250 российских крылатых и баллистических ракет и беспилотников, а показатель попаданий составляет якобы 95%.С учетом просто тотального информационного железного занавеса, поставленного на Украине в отношении любых потерь и разрушений, даже далекому от военных вопросов наблюдателю очевидно, что это абсолютная ложь, от которой покраснел бы сам Геббельс. В недавнем отчете Генерального штаба Украины об эффективности своей ПВО даже при неограниченном использовании совы и глобуса нарисовались совсем другие цифры: 29% при уничтожении ракет и 66% при уничтожении беспилотников (но и это их мечты).По данным авторитетного отечественного проекта Lost Armour, специализирующегося на поиске информации о военных потерях на основе открытой и подтвержденной информации, официальные цифры Киева раздуты в разы. Свежий пример: вчера премьер Украины Шмыгаль заявил, что все ТЭЦ, питавшие Харьков, уничтожены русскими, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. Если эффективность украинской ПВО 95%, то куда она вдруг отлучилась от Харькова?Наши военные сводки просто пестрят отчетами о все новых военных и инфраструктурных объектах, уничтожаемых на Украине каждый божий день, в то время как Киев и Запад рисуют вдохновляющие проценты. Один из примеров — недавний успешный удар наших ВКС по учебному центру по подготовке специалистов РЭБ и операторов беспилотников в Полтаве. Шок от удара до сих пор распространяется по Западу, и связан он даже не с огромным количеством одноразовых потерь сверхвостребованных в ВСУ специалистов (более 1000 человек, а также десятки офицеров НАТО), а с тем, что и в ВСУ, и в НАТО были на 1000% процентов уверены, что этот объект полностью защищен всевозможными западными средствами ПВО. Но наши "Искандеры" не знали, что этот объект неуязвим, и сровняли его с землей.Что касается эффективности российских сил ПВО, то мы традиционно не выпячиваем их результативность. Наверное, каждый из нас в курсе вчерашней атаки, в результате которой из 144 беспилотников были сбиты 140, а четыре врезались в жилые дома. По мнению экспертов, эти "попадания" — побочный эффект провалившейся атаки, которая ставила перед собой проверку новых маршрутов к значимым военным и инфраструктурным объектам в обход известных врагу узлов российской ПВО. При этом мы почему-то не говорим о том, что почти каждый день наша армия успешно отражает все более массированные налеты — но если попаданий и разрушений нет, то и обсуждать вроде как нечего.По мнению американского издания Breaking Defense, русская ПВО имеет самую высокую эффективность в мире — не менее 90%. Ни одна страна в мире, ни одна армия в мире такой эффективности не имеет.Но, по мнению основателя OSINT-ресурса Lost Armour Сергея Ситницкого, эффективная ПВО не начинается с уничтожения ракет или беспилотников врага — она ими заканчивается, то есть это последний рубеж: "Нам нужно совершенно беспощадно выявлять и уничтожать силы воздушного нападения ВСУ еще на земле — там, где их производят и складируют, а не ждать, когда все это полетит в нашу сторону. Надо избавиться от иллюзий, что нам нужно что-то сохранить на Украине "для будущего использования". Надо уничтожать все: абсолютно все, что еще там работает, работает против нас. И мы делаем это все лучше и лучше".Если у нас, как всегда, нет пророков в своем отечестве, приведем цитату израильского эксперта Ари Сахера из U.S. Israel Education Association, касающуюся эффективности ПВО Израиля и ее будущего: "Эти системы (Iron Dome) — не окончательное решение для обороны Израиля. ПВО не выигрывает войны. Войны всегда будут выигрываться навязыванием своей воли противнику". Иными словами, лучшая защита — это нападение.Однако нужно исходить из того, что как масштаб атак, так и возможности используемого оружия со стороны врага будут только нарастать. А это значит, что будет нарастать и значимость развития отечественной ПВО — в первую очередь увеличение количества и качества атакующих и защитных систем, которые прямо сейчас производятся нашим ВПК в три смены и используются нашими доблестными воинами каждый день и каждую ночь.Работайте, братья. Вы — лучшие.

https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

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https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

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аналитика, безопасность, технологии, израиль, россия, украина, вооруженные силы украины, олаф шольц, нато, хезболла