https://ria.ru/20240911/bespilotnik-1972188104.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.09.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:07
2024-09-11T23:07
2024-09-11T23:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России."Около 21.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской области дрон ВСУ