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Жертвами атаки израильского БПЛА на юге Ливана стали двое подростков - РИА Новости, 11.09.2024
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21:01 11.09.2024
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Жертвами атаки израильского БПЛА на юге Ливана стали двое подростков
Жертвами атаки израильского БПЛА на юге Ливана стали двое подростков - РИА Новости, 11.09.2024
Жертвами атаки израильского БПЛА на юге Ливана стали двое подростков
Беспилотник израильских ВВС атаковал мотоцикл в поселении Байяда на юге Ливана, в результате погибли двое подростков, сообщил РИА Новости в среду ливанский... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:01
2024-09-11T21:01
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 11 сен - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал мотоцикл в поселении Байяда на юге Ливана, в результате погибли двое подростков, сообщил РИА Новости в среду ливанский полевой источник. "Мотоцикл в районе Байяды на юге Ливана был уничтожен ракетой, выпущенной израильским БПЛА. Двое подростков, которые на нём ехали, погибли, одному было 17 лет, второму 12 лет", - сказал источник. Ранее самолеты израильских ВВС нанесли удары по поселению Мирвахин на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" в свою очередь заявило, что его бойцы атаковали с начала среды семь позиций армии Израиля, расположенных на границе. Ситуация на ливано-израильской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Согласно заявлениям правительства Ливана, около 140 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240911/livan-1972169215.html
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РИА Новости
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Жертвами атаки израильского БПЛА на юге Ливана стали двое подростков

Израильский беспилотник атаковал мотоцикл на юге Ливана, погибли двое подростков

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 сен - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал мотоцикл в поселении Байяда на юге Ливана, в результате погибли двое подростков, сообщил РИА Новости в среду ливанский полевой источник.
"Мотоцикл в районе Байяды на юге Ливана был уничтожен ракетой, выпущенной израильским БПЛА. Двое подростков, которые на нём ехали, погибли, одному было 17 лет, второму 12 лет", - сказал источник.
Долина Бекаа в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Число беженцев с юга Ливана достигло 140 тысяч человек
Вчера, 19:49
Ранее самолеты израильских ВВС нанесли удары по поселению Мирвахин на юге Ливана.
Ливанское движение "Хезболлах" в свою очередь заявило, что его бойцы атаковали с начала среды семь позиций армии Израиля, расположенных на границе.
Ситуация на ливано-израильской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Согласно заявлениям правительства Ливана, около 140 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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