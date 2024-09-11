https://ria.ru/20240911/bespilotnik-1972177354.html

Жертвами атаки израильского БПЛА на юге Ливана стали двое подростков

Жертвами атаки израильского БПЛА на юге Ливана стали двое подростков - РИА Новости, 11.09.2024

Жертвами атаки израильского БПЛА на юге Ливана стали двое подростков

Беспилотник израильских ВВС атаковал мотоцикл в поселении Байяда на юге Ливана, в результате погибли двое подростков, сообщил РИА Новости в среду ливанский... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:01

2024-09-11T21:01

2024-09-11T21:01

в мире

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 11 сен - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал мотоцикл в поселении Байяда на юге Ливана, в результате погибли двое подростков, сообщил РИА Новости в среду ливанский полевой источник. "Мотоцикл в районе Байяды на юге Ливана был уничтожен ракетой, выпущенной израильским БПЛА. Двое подростков, которые на нём ехали, погибли, одному было 17 лет, второму 12 лет", - сказал источник. Ранее самолеты израильских ВВС нанесли удары по поселению Мирвахин на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" в свою очередь заявило, что его бойцы атаковали с начала среды семь позиций армии Израиля, расположенных на границе. Ситуация на ливано-израильской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Согласно заявлениям правительства Ливана, около 140 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240911/livan-1972169215.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году