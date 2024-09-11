https://ria.ru/20240911/bespilotnik-1972146436.html
Депутат Журавлев прокомментировал ЧП со сбитыми под Мурманском дронами
Депутат Журавлев прокомментировал ЧП со сбитыми под Мурманском дронами - РИА Новости, 11.09.2024
Депутат Журавлев прокомментировал ЧП со сбитыми под Мурманском дронами
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") считает, что требуется адекватный ответ, если будет доказано, что беспилотники в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:43
2024-09-11T17:43
2024-09-11T17:49
алексей журавлев
андрей чибис
безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") считает, что требуется адекватный ответ, если будет доказано, что беспилотники в Мурманскую область летят из приграничных стран НАТО. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе сбиты три беспилотника. "Совершенно ясно, что дроны до Полярного круга уж точно не могут долетать от украинской границы. Поэтому варианта два… Либо дроны летят из стран НАТО, которые расположены ближе всего к Мурманской области - Норвегия, Финляндия, Прибалтика. Тогда, считаю, если факты будут доказаны, требуется уже адекватный военный ответ. Тем более что близ границ там с недавних пор несут круглосуточное боевое дежурство наши "Искандеры", - сказал Журавлев РИА Новости. Второй вариант, по его словам, что запускают их завербованные или засланные диверсанты с российской территории, в таком случае, депутат считает, что обезвредить их - задача российских спецслужб.
https://ria.ru/20240911/pvo-1972124159.html
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РИА Новости
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алексей журавлев , андрей чибис, безопасность
Алексей Журавлев , Андрей Чибис, Безопасность
Депутат Журавлев прокомментировал ЧП со сбитыми под Мурманском дронами
Журавлев: нужен ответ, если докажут, что под Мурманском сбили дроны НАТО
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") считает, что требуется адекватный ответ, если будет доказано, что беспилотники в Мурманскую область летят из приграничных стран НАТО.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис
сообщил, что в регионе сбиты три беспилотника.
"Совершенно ясно, что дроны до Полярного круга уж точно не могут долетать от украинской границы. Поэтому варианта два… Либо дроны летят из стран НАТО, которые расположены ближе всего к Мурманской области - Норвегия, Финляндия, Прибалтика. Тогда, считаю, если факты будут доказаны, требуется уже адекватный военный ответ. Тем более что близ границ там с недавних пор несут круглосуточное боевое дежурство наши "Искандеры", - сказал Журавлев РИА Новости.
Второй вариант, по его словам, что запускают их завербованные или засланные диверсанты с российской территории, в таком случае, депутат считает, что обезвредить их - задача российских спецслужб.