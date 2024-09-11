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СК продолжает расследование дела о теракте в Беслане в 2004 году - РИА Новости, 11.09.2024
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14:52 11.09.2024 (обновлено: 14:55 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/beslan-1972099277.html
СК продолжает расследование дела о теракте в Беслане в 2004 году
СК продолжает расследование дела о теракте в Беслане в 2004 году - РИА Новости, 11.09.2024
СК продолжает расследование дела о теракте в Беслане в 2004 году
Расследование теракта в Беслане в 2004 году продолжается, устанавливаются личности пяти неопознанных террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:52
2024-09-11T14:55
происшествия
беслан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в беслане (2004)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Расследование теракта в Беслане в 2004 году продолжается, устанавливаются личности пяти неопознанных террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием представителей общественной организации "Матери Беслана", чьи близкие погибли и пострадали во время теракта в Северной Осетии в 2004 году."Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный. Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов", - говорится в сообщении.Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20240911/beslan-1972098887.html
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происшествия, беслан, россия, следственный комитет россии (ск рф), теракт в беслане (2004), александр бастрыкин
Происшествия, Беслан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в Беслане (2004), Александр Бастрыкин
СК продолжает расследование дела о теракте в Беслане в 2004 году

СК устанавливает личности пяти террористов, нападавших на школу в Беслане

© РИА Новости / Наталья Львова | Перейти в медиабанкНа месте теракта в школе N 1 в Беслане
На месте теракта в школе N 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Львова
Перейти в медиабанк
На месте теракта в школе N 1 в Беслане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Расследование теракта в Беслане в 2004 году продолжается, устанавливаются личности пяти неопознанных террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием представителей общественной организации "Матери Беслана", чьи близкие погибли и пострадали во время теракта в Северной Осетии в 2004 году.
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"Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный. Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов", - говорится в сообщении.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане вышел в телеэфире 3 сентября
3 сентября, 23:05
 
ПроисшествияБесланРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Теракт в Беслане (2004)Александр Бастрыкин
 
 
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