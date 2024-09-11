СК продолжает расследование дела о теракте в Беслане в 2004 году
СК устанавливает личности пяти террористов, нападавших на школу в Беслане
На месте теракта в школе N 1 в Беслане
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Расследование теракта в Беслане в 2004 году продолжается, устанавливаются личности пяти неопознанных террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием представителей общественной организации "Матери Беслана", чьи близкие погибли и пострадали во время теракта в Северной Осетии в 2004 году.
"Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный. Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов", - говорится в сообщении.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.